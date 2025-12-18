2025. december 18., csütörtök

Előd

Krónika

MH
 2025. december 18. csütörtök. 12:15
A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának Növény- és Talajvédelmi Osztálya növény-egészségügyi zárlatot rendelt el Csókakő térségében. A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma betegség terjedése miatt a csókakői gazdákat kötelező növényvédelmi intézkedések betartására szólították fel, ugyanis a betegség rendkívül veszélyes, képes elpusztítani teljes ültetvényeket is, írta a FEOL.

Zárlat alá vonták a magyar települést a fertőzés terjedése miatt
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Hegedüs Róbert

A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma terjedése miatt a gazdákat Csókakőn és térségében fokozott óvatosságra intik, a fertőzött területek kezelésére pedig a kormányhivatal egyértelmű szabályokat jelölt ki.

Mi az az aranyszínű sárgaság?

Az aranyszínű sárgaságot okozó grapevine flavescence dorée phytoplasma a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20–50 százalékkal csökkenhet, a beteg növények száma évente megtízszereződhet. A fitoplazma emberi egészségre semmilyen veszélyt nem jelent.

A betegség elleni védekezéshez jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő növényvédő szeres eljárás, terjedése azonban megállítható, fő vektora, az amerikai szőlőkabóca ( Scaphoideus titanus) elleni kezelésekkel. Ahol ez nem megoldott,a tőkék 80–100 százaléka is megfertőződhet a fitoplazmával, fogékony fajták esetében néhány év leforgása alatt ki is pusztulhatnak.

Kötelező lépések a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének megakadályozása érdekében

  • A zárlat ideje alatt a zárlat alá helyezett területről a hatóság engedélye nélkül szőlő növényt, szőlő szaporító- és ültetési anyagot, egyéb gazdanövényt: erdei iszalagot (Clematis vitalba) kivinni, illetve a károsító terjedését elősegítő terméket, anyagot, eszközt a területre bevinni tilos!
  • A fertőzött táblán lévő pozitív laboratóriumi diagnosztikai vizsgálati eredménnyel rendelkező és/vagy a szőlő aranyszínű sárgaság jellegzetes tüneteit mutató növényeket - az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által a helyszínen fluoreszkáló festék segítségével megjelölt szőlő tőkét gyökerestől ki kell vágni, majd a fertőzött anyagot meg kell semmisíteni. A megsemmisítés történhet égetéssel - az égetésre vonatkozó érvényes szabályok betartása mellett -, illetve a növényi részek felaprításával. Az aprítékot a talajba kell forgatni úgy, hogy azokat minimum 5 cm talaj fedje.
  • Kötelező a betegség terjesztéséért felelős amerikai szőlőkabóca elleni rovarirtás, amelyet a kijelölt időpontokban minden gazdálkodónak végre kell hajtania. A zárlat fenntartásáig folyamatosan biztosítani kell a vegetációs időszakban két-három alkalommal a kémiai védekezést, a rovarvektor biológiájához időzítetten.
  • A védekezés részeként ragacslap alkalmazásával felderítést kell végezni. A célzott növényvédő-szeres kezelésekről nyilvántartást kell vezetni (permetezési napló).
  • A fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca rovarvektor szőlővesszőkre esetlegesen lerakott tojásainak elpusztítása érdekében a tél végi metszéssel eltávolított vesszőket szintén meg kell semmisíteni.
  • A fertőzött táblán vagy annak környékén előforduló további fertőzési gyanút haladéktalanul jelenteni kell az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek.
  • Az esetlegesen a talajban maradó gyökérzetből fakadó új hajtásokat el kell távolítani a vegetáció során.
  • A jogszabály előírja a gyanús tünetek hatósági bejelentését is, amely elmulasztása bírságot vonhat maga után.
  • Fertőzés észlelésekor a környező területeket a hivatal automatikusan zárlat alá helyezi, és meghatározza a mentesítési és megfigyelési zónákat, amelyekben szigorú ellenőrzések zajlanak.

A részletes intézkedések a kormányhivatal által megadott hivatalos dokumentumban érhetők el. A hatóság hangsúlyozza: a megelőzés és a gyors reagálás a csókakői gazdák közös érdeke, hiszen csak így akadályozható meg az aranyszínű sárgaság további terjedése.

Mit tehet a gazda?

A megelőzés érdekében a gazdáknak évszakonként érdemes elvégezniük az alábbiakat:

Télen:

  • Vizsgálja át a tőkék állapotát és jegyezze fel a gyanús helyeket.
  • Tisztítsa az ültetvényt a lehullott növényzettől.
  • Készüljön fel a tavaszi permetezésre.

Tavasszal–nyáron:

  • Rendszeres szemle minden tőkén.
  • Időzített rovarölő permetezés a kabóca ellen (engedélyezett szerekkel).
  • Fertőzött tőkék eltávolítása (hatósági diagnózis esetén).
  • Bejelentés a hatóság felé gyanús tünetekről.
  • Integrált növényvédelem — takarítás, gépek tisztítása, szomszédos területek figyelése.

Hol tehető bejelentés?

A szőlő aranyszínű sárgaságával kapcsolatos hivatalos, írásos bejelentést lehet tenni:

1. A jegyzőnél vagy az önkormányzatnál,

2. a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal növényegészségügyi felügyelőjénél,

3. a Nemzeti Élelmiszerlánc‑biztonsági Hivatalnál (NÉBIH).

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

  • a hely pontos azonosítását (helyrajzi szám),
  • fotókat a gyanús tőkékről,
  • a fertőzött tőkék pontos beazonosíthatóságát,
  • valamint a bejelentő nevét és elérhetőségét.
