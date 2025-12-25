Csillagászok felfedeztek egy rejtélyes „pokolbolygót”

Légkörét hélium és szén uralja – egy egzotikus kémiai szerkezet, amelyet korábban még soha nem találtak más bolygókon.

A James Webb űrteleszkóp felfedezett egy távoli exobolygót, amelynek létezése lehetetlennek tűnt. Ahogy az interestingengineering.com írja, a csillagászokat meglepte a "pokoli" bolygó néhány olyan tulajdonsága, amelyek nem egyeznek a világegyetem más részein korábban felfedezettekkel. A felfedezés megváltoztathatja a kialakuló és fejlődő bolygótípusokról alkotott ismereteinket.

A PSR J2322-2650b bolygó tömege nagyjából megegyezik a Jupiterével, de kevéssé hasonlít egy tipikus gázóriásra. Rendkívül közel kering egy neutroncsillag, vagy pulzár körül, intenzív sugárzásnak és gravitációs erőknek kitéve, amelyek citrom alakúra deformálják.

De ami igazán meglepte a tudósokat, az a légköre volt. A szokásos vegyületek, például a vízgőz vagy a metán helyett Webb egy hélium és szén dominanciájából álló keveréket észlelt – egy egzotikus kémiai szerkezetet, amelyet korábban még soha nem láttak bolygókon.

Az elméletek összeomlanak

Ez a felfedezés egy fontosabb kérdést vet fel: hogyan alakult ki egyáltalán egy ilyen bolygó?

„Nagyon nehéz elképzelni, hogyan lehet ilyen rendkívül szénben gazdag összetételt kapni” – mondta Michael Zhang, a Chicagói Egyetem munkatársa, a tanulmány vezetője. „Úgy tűnik, ez kizár minden ismert képződési mechanizmust.”

A rendszer egy ritka „fekete özvegy” párra hasonlít, ahol egy pulzár lassan vesz anyagot egy kisebb kísérőjétől. De még ez a magyarázat sem meggyőző.

„Ez a bolygó egy normál bolygóhoz hasonlóan alakult ki? Nem, mert az összetétele teljesen más. Egy csillag külső héjának leválásával jött létre, mint a „normál” fekete özvegy rendszerek? Valószínűleg nem, mert a magfizika nem hoz létre tiszta szenet” – spekulál Zhang.

Roger Romani, a Stanford Egyetem munkatársa szerint egy szokatlan folyamat játszhat szerepet. „Tiszta szénkristályok úsznak a felszínre, és keverednek a héliummal” – mondta. „De aztán történnie kell valaminek, hogy megakadályozza az oxigén és a nitrogén bejutását.”

Tehát egyelőre a bolygó kozmikus rejtély marad.