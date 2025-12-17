2025. december 18., csütörtök

Előd

Krónika

Valakire nagyon rámosolygott a szerencse

Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket

MH
 2025. december 17. szerda. 23:59
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint december 17-én megtartották az 51. heti Skandináv lottó sorsolást.

Valakire nagyon rámosolygott a szerencse
Egy telitalálatos szelvény volt a skandináv lottón
Fotó: MH

Első számsorsolás: 5 (öt), 13 (tizenhárom), 17 (tizenhét), 18 (tizennyolc), 22 (huszonkettő), 33 (harminchárom), 34 (harmincnégy).

Második számsorsolás: 5 (öt), 12 (tizenkettő), 13 (tizenhárom), 18 (tizennyolc), 24 (huszonnégy), 25 (huszonöt), 35 (harmincöt).

Nyeremények: 7 találatos szelvény egy darab volt, nyereménye 216 286 005 forint. 6 találatos szelvény 50 darab, nyereményük egyenként 325 330 forint; 5 találatos szelvény 2286 darab, nyereményük egyenként 7115 forint; 4 találatos szelvény 36 300 darab, nyereményük egyenként 2320 forint.

