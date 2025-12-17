Több ezer dinoszaurusz lábnyomot találtak egy olasz hegyen

Több ezer, minimum 210 millió éves dinoszaurusz-lábnyomot találtak egy észak-olaszországi nemzeti parkban - írja friss cikkében e BBC. Mint a cikkből kiviláglik, a reliktumok - amelyek közül némelyik átmérője eléri a negyven centimétert - párhuzamos sorokban helyezkednek el, és sokon egyértelműen látszanak a lábujjak és a karmok nyomai.

A leletet tavaly szeptemberben vette észre egy fotós egy függőleges hegyfalon a Stelvio Nemzeti Parkban, Milánótól északkeletre. Mint a BBC írja, a triász időszakban, azaz durván 250 és 201 millió évvel ezelőtt a mai fal egy árapály-síkság volt, amely később az Alpok-láncának részévé vált.

„Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen látványos felfedezésre bukkanok abban a régióban, ahol élek” - mondta az oirgánumnak Cristiano Dal Sasso milánói paleontológus. A jelenségért felelős prosauropodák, akár tíz méter hosszúra ia megnőhettek. Az állatok két lábon jártak, de egyes esetekben kéznyomokat is találtak a lábak előtt, ami arra utal, hogy valószínűleg megálltak és mellső végtagjaikat a földre helyezték.