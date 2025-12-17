2025. december 17., szerda

Krónika

Szerda reggeli csúcs

Balesetek, torlódások országszerte

 2025. december 17. szerda. 8:37
Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya térségében, baleset történt. A 63-as km-nél forgalomkorlátozásra kell számítani.
Az M1-es autópályán, Tatabányánál befejeződött egy munkavégzés, mindkét oldalon két sáv járható. Az 57-es km-nél a főváros felé vezető oldalon 3 km-es torlódás alakult ki.

Erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Herceghalom között szakaszosan torlódnak a járművek. A tranzitforgalom folyamatos erősödésével a következő napokban is hasonló torlódások várhatók, ezért lehetőségeik szerint, ennek függvényében tervezzék meg útvonalukat és közlekedési módjukat (képünk illusztráció)
Fotó: MH archív/Béli Balázs

Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán, Biatorbágynál, az M2-es autóúton, és a 2-es főúton Dunakeszi térségében, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.

Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).

December 17.-én (szerda) 22 órától kezdődően a 11-es főúton, Szentendre átkelési szakaszán, a Möller István utcai és a Rózsa utcai csomópontban bontási és építési munkákat végeznek. A munkálatok nagyságrendileg 2 órát fognak igénybe venni, ezalatt a főút teljes forgalmát várhatóan 15 percre megállítják. Ezt követően az építési munkák fennmaradó idejére a csomópontokban a Leányfalu felé vezető oldalon egy, a Budapest felé vezető oldalon két sáv lesz járható.

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!

