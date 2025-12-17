Putyin: Sziverszk orosz város

Oroszország számára jelentős orosz városnak nevezte Sziverszket Vlagyimir Putyin elnök, amikor a város elfoglalásában érdemeket szerző nyolc katonának átadta szerdán Moszkvában az Oroszország Hőse kitüntetést.

"A legnehezebb körülmények között, az ellenség hatalmas, többszintű védelmét gyorsan áttörve, önök és bajtársaik felszabadították Sziverszk várost. Ez egy számunkra jelentős orosz város" - mondta Putyin az ünnepségen, a háború előtt mintegy 10 ezer lakosú település nevének orosz változatát használva.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán elfoglalta a Dnyipropetrovszk megyei Heraszimivka települést. A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül kettőn előre tudtak törni, folytatták a donyecki régióban lévő Mirnohradban körülzárt ukrán erők megsemmisítését, valamint Szvetle, Rodinszke és Hrisine "megtisztítását".

A tájékoztató szerint több mint 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált vagy megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán katonai hírszerzés egy legénység nélküli hajókat összeszerelő és tesztelő központját, valamint több drónösszeszerelő műhelyt, a közeledési infrastruktúra több, katonai célokra használt objektumát, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, két harckocsit és 12 egyéb páncélozott harcjárművet, egy önjáró és három vontatott 155 milliéteres tarackot, továbbá 180 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Herszon megyei Hola Prisztanyban életét vesztette két férfi egy személygépkocsit érő csapás következtében. A határmenti Belgorod megyében egy civil meghalt, további tíz pedig megsebesült.

A donyecki régióban lévő Pokrovszk közelében, Szedlikove településnél egy nő meghalt, amikor dróntámadás ért polgári lakosokat menekítő két autót. Igor Kimakovszkij, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója azt mondta a TASZSZ hírügynökségnek, hogy az ukrán hadsereg mágneses aknákat dob le olyan útvonalakra, amelyeken a civileket a szomszédos, körülzárt Mirnohradból menekítik.

A krasznodari régióban lévő Szlavjanszki járásban két civil megsebesült, az elektromos vezetékekben és 39 házban pedig károk keletkeztek dróntámadás következtében.