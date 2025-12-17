2025. december 17., szerda

Előd

Orbán Viktor: A győztes hazafiak szövetsége újra naggyá fogja tenni Európát

A miniszterelnök szerint, "ha kell, széllel szemben harcolnak" a Patrióták

MH
 2025. december 17. szerda. 8:28
"A Patrióták bicepszet növesztettek! Ma reggel előkészítő tárgyalásokkal kezdünk, aztán irány a Patrióták csúcstalálkozója, most először két miniszterelnökkel" - fogalmazott szerda reggel saját közösségi oldalán a kormányfő.

Orbán Viktor: A győztes hazafiak szövetsége újra naggyá fogja tenni Európát
Patrióták, a győztes hazafiak szövetsége
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor hozzátette: "Andrej Babis visszatérésével a Patrióták pártcsaládja másik súlycsoportba került. Harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, két miniszterelnök a Tanácsban, Salvini kormányon Olaszországban, a legerősebbek vagyunk Franciaországban, Ausztriában és Hollandiában, felkészül Spanyolország és Portugália".

A miniszterelnök így zárta sorait: "Ez a győztes hazafiak szövetsége, amely újra naggyá fogja tenni Európát. Ha kell, széllel szemben harcolva."

