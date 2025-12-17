Lezárták az utat Szeged és Sándorfalva között

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Vad Róbert azt közölte, hogy a 4519-es út 47-es és 48-as kilométere között, a sándorfalvai halastavaknál eddig ismeretlen okból összeütközött két személygépkocsi, de a balesetben egy autóbusz is érintett.

A műszaki mentés és a helyszínelés idejére az utat lezárták - közölte az őrnagy. A balesetről a katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy a buszon negyvenen utaztak, a két autóban csak a sofőrök ültek.

A szegedi hivatásos tűzoltók emelték ki az egyik személyautó sofőrjét az összetört járműből. A helyszínre mentő érkezett.