Krónika

Lezárták az utat Szeged és Sándorfalva között

Baleset történt

MH
 2025. december 17. szerda. 7:57
A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Vad Róbert azt közölte, hogy a 4519-es út 47-es és 48-as kilométere között, a sándorfalvai halastavaknál eddig ismeretlen okból összeütközött két személygépkocsi, de a balesetben egy autóbusz is érintett.

December 17-én, szerda reggel a 4519-es út 47-es és 48-as kilométere között, a sándorfalvai halastavaknál eddig ismeretlen okból összeütközött két személygépkocsi, de a balesetben egy autóbusz is érintett (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Ferenc Isza

A műszaki mentés és a helyszínelés idejére az utat lezárták - közölte az őrnagy. A balesetről a katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy a buszon negyvenen utaztak, a két autóban csak a sofőrök ültek.

A szegedi hivatásos tűzoltók emelték ki az egyik személyautó sofőrjét az összetört járműből. A helyszínre mentő érkezett.

