Kik élték túl a fekete halált és miért pont ők?

A pestis Európa lakosságának csaknem felét elpusztította, miközben a macskákat ördögi lényként irtották. Akik titokban mégis tartották őket, lehet, hogy nem is sejtették, mivel segítették elő saját túlélésüket.

A „Halál diadala” néven ismert freskó, amelyet Buonamico Buffalmacco festőnek tulajdonítanak. A részlet a járvány különböző társadalmi háttérrel rendelkező áldozatait mutatja, akiknek lelkét démonok viszik el

Amikor a fekete halál végigsöpört Európán a 14. század közepén, az emberek nagy része csak annyit látott, hogy „Isten haragszik, a világ vége közeleg.”

Ma már tudjuk, hogy egy apró baktérium, a Yersinia pestis és a bolhák végeztek Európa lakosságának 30–60 százalékával, körülbelül 25–50 millió emberrel.

A történetnek azonban van egy kevésbé ismert mellékszála is, jelesül a macskák.

Őket az ókori Egyiptomból a rómaiak hozták Európába, majd a középkori vallási pánik korában démoni teremtményeknek tekintették őket. A boszorkányüldözések idején a fekete macskát a „Sátán szövetségesének” kiáltották ki, a macskák pusztítása pedig bevett „erkölcsi gyakorlattá” vált, három évszázados, brutális üldözésről írnak a történészek.

Aztán megérkezett a pestis.

Flagellánsok a hollandiai Tournai (Doornik) városában, 1349. A Keresztes Testvérekként ismert flagellánsok ostorozzák magukat, miközben az utcákon sétálnak, hogy megszabadítsák a világot a fekete haláltól (bubópestistől) Fotó: NorthFoto/C) Worldwide Rights/Northfoto

Ma már mindenki tudja, hogy Ázsiából jött, kereskedőhajókon utazó patkányok hátán, szőrükbe kapaszkodott éhes bolhákkal. A valóság azonban ennél bonyolultabb, friss kutatások szerint a járványt sok helyen inkább az emberek ruháján, testén élősködő bolhák és tetvek vitték tovább, nem kizárólag a patkányok.

A hatóságok akkor persze semmit sem tudhattak a terjedés valódi okáról.

Amikor 1665-ben a londoni nagy pestis újra pusztított, a város vezetése úgy döntött, hogy a terjedésért egyértelműen a kutyák és macskák a bűnösök. A polgármester pedig, ahogy kell, elrendelte tömeges kiirtásukat. Későbbi beszámolók szerint tízezrével pusztították a háziállatokat, a patkányok legnagyobb örömére.

Innen ered a ma is népszerű történet.

Akik otthonaikban a tiltás ellenére továbbra is tartottak macskát, azok jobban jártak, mert a cicák rendületlenül vadászták a patkányokat, és ezzel csökkentették a fertőzés kialakulásnak esélyét. Szép, kerek narratíva lenne, csak épp a történészek szerint nincs rá közvetlen bizonyíték. Sőt, a macskák maguk is elkaphatják a pestist, és akár az embernek tovább is adhatják.

Ami biztos:

– az állatok, főleg a rágcsálók, kulcsszerepet játszottak a bubópestis terjedésében,

– a macskák kiirtása logikusan nem segített, hiszen eltűntek a természetes patkányvadászok,

– és hosszú távon a macska mint városi „kártevőkontroll” valóban sokat tett az emberi járványok kockázatának csökkentéséért.

Hogy a macskák „megmentették-e az európai embert a kihalástól”?

Ez talán egy kicsit túlzás lenne. De az biztos, hogy miközben az emberek boszorkányként üldözték őket, a macskák csendben azt tették, amihez a legjobban értettek: vadásztak. És ezzel, ha nem is úgy, ahogy a romantikus legendák mesélik, valóban a mi oldalunkon harcoltak egy láthatatlan, halálos ellenséggel szemben.