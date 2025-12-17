2025. december 18., csütörtök

Előd

EUR 386.96 Ft
USD 330.28 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Hackerek feltörték a világ legnagyobb pornóoldalát

Ellopták a Pornhub felhasználóinak adatait és váltságdíjat követeltek

MH
 2025. december 17. szerda. 23:48
Megosztás

A ShinyHunters hackercsoport bejelentette, hogy feltörte a Pornhubot és ellopta a felhasználók adatait.

Hackerek feltörték a világ legnagyobb pornóoldalát
Hackerek kezébe kerültek a Pornhub felhasználók adatai
Fotó: NorthFoto

A támadók váltságdíjat követelnek kriptovalutában, és azzal fenyegetőznek, hogy nyilvánosságra hozzák a bizalmas információkat.

A ShinyHunters információi szerint sikerült hozzáférniük a keresési és megtekintési előzményekhez, valamint a Pornhub Premium előfizetők egyéb személyes adataihoz. A hackerek állítása szerint több mint 200 millió felhasználó adata áll rendelkezésükre.

A Reutersben közzétett, a Pornhubhoz intézett levelükben a ShinyHunters kijelentette, hogy megakadályozzák a lopott adatok terjesztését és azok későbbi törlését cserébe a bitcoinnal fizetett váltságdíjért.

Lehetséges, hogy a szivárgás nem közvetlenül a Pornhub rendszereiből történt, hanem a Mixpanel nevű külső, adatelemzési szolgáltatásokat nyújtó cég feltörése következtében. A Mixpanel részvételét az incidensben még nem erősítették meg hivatalosan. A Pornhub képviselői egyelőre nem kommentálták a helyzetet.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink