Botrány az elit egyetemen

Az amerikai elitegyetem, a Harvard orvostudományi intézetének hullaházának volt vezetőjét nyolc év börtönbüntetésre ítélték illegális kereskedelemért holttestrészekkel. Az amerikai igazságügyi minisztérium kedden (helyi idő szerint) közölte, hogy a 58 éves férfi feleségét is bűnrészességért egy év börtönbüntetésre ítélték.

Kezeket, fejeket, arcokat és agyakat adott el

A elítélt 2023 májusában történt letartóztatásáig a Harvard Egyetem Orvostudományi Intézetének hullaházát vezette. A nyomozás szerint 2018 és 2022 között szerveket és más testrészeket lopott el, amelyeket az intézetnek orvosi kutatás céljából adományoztak. A lopott holttestrészek között voltak kezek, fejek, arcok és agyak.

Nemcsak holttestrészek lopásáért és eladásáért ítélték el, hanem a lopott maradványok államhatárokon történő szállításáért is. A nyomozás szerint Lodge a holttestrészeket több személynek is eladta, köztük pennsylvaniai vásárlóknak, akik a lopott maradványokat továbbadták, írja a Reuters. A donorok hozzátartozóinak és munkaadójának tudta nélkül hazavitte a holttestrészeket, és feleségével együtt eladta és elküldte azokat az érdeklődőknek.

A Harvard Medical School volt hullaházának vezetője, Cedric Lodge (55) eltakarja arcát a vele szemben emelt vádirat kinyomtatott példányával, amikor letartóztatása után elhagyja a Warren B. Rudman United States Courthouse épületét, ahol lopás és adományozott testrészek eladása vádjával állítják bíróság elé.

Harvard „undorítónak” nevezi a tetteket

A Reuters szerint az ügyészség hangsúlyozta, hogy Lodge cselekedetei „megrázkódtatták a lelkiismeretet” és mély érzelmi károkat okoztak a halottak hozzátartozóinak. Maga a Harvard is „gyalázatosnak” és „az egyetem értékeivel összeegyeztethetetlennek” minősítette a tetteket.

Ezenkívül a massachusettsi legfelsőbb bíróság nemrégiben több családnak is engedélyezte, hogy pert indítsanak az egyetem ellen, mert állítólag nem kezelte megfelelően szeretteik holttestét.