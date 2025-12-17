A Warner Bros Discovery elutasította a Paramount felvásárlási ajánlatát

A Warner Bros Discovery (WBD) amerikai film- és médiavállalat felvásárlásáért folyó harcban úgy tűnik, hogy a Netflix streaming szolgáltatás győzedelmeskedik a Paramount Skydance felett.

A WBD szerdán elutasította a Paramount ajánlatát, amint azt a vállalat közölte. Ezzel ismét jelentősen javultak a Netflix esélyei a hollywoodi óriás és a CNN tulajdonosának felvásárlására.

Warner a Netflix ajánlatát javasolja a részvényeseknek

A Netflix alig két hete jelentette be a Warner Bros Discovery tervezett felvásárlását közel 83 milliárd dollárért (jó 71 milliárd euróért). A Paramount Skydance ezt követően 108 milliárd dolláros ellenséges ajánlatot tett a WBD-re.

A Paramount ajánlata azonban „nem áll a WBD érdekében” – jelentette be most a vállalat, és azt ajánlotta részvényeseinek, hogy a Netflix ajánlatát részesítsék előnyben - írja a focus.de.

Trump a CNN eladását követeli

A licitálásnak politikai vonatkozása is van: míg a Netflix a Demokrata Párthoz áll közel, a Paramount vezérigazgatója, David Ellison Larry Ellison fia, aki Donald Trump amerikai elnök szövetségese.

Trump már korábban is megkérdőjelezte a Netflix felvásárlási terveit, és ezt a streaming szolgáltató „nagyon nagy piaci részesedésével” indokolta. Emellett Trump ragaszkodik ahhoz, hogy eladják a CNN televíziós csatornát, amelyet a múltban többször is élesen bírálta.