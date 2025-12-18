2025. december 18., csütörtök

Előd

EUR 386.96 Ft
USD 330.28 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

A kínai bevásárlóközpontokban dohányzókat kellemetlen meglepetés érheti

WC-k, amelyek a füst miatt átlátszóvá válnak

MH
 2025. december 18. csütörtök. 1:49
Megosztás

A kínai Shenzhen város bevásárlóközpontjaiban megjelentek az „intelligens” WC-kabinok, amelyek cigarettafüst észlelése esetén átlátszóvá válnak.

A kínai bevásárlóközpontokban dohányzókat kellemetlen meglepetés érheti
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

Ez a technológia az illegális dohányzás elleni küzdelmet célozza a nyilvános WC-kben, ahol a dohányosok korábban elrejtőztek az ellenőrzés elől.

Normál esetben a speciális üveg matt marad, biztosítva a magánszférát, de a füstérzékelők azonnal átkapcsolják átlátszó módba. A rendszert azért vezették be, mert nehéz volt ellenőrizni a zárt fülkéket, ahol a dohányzás kényelmetlenséget okozott a többi látogató számára. Az első felhasználók már pozitívan értékelték az újítást, és javasolták, hogy terjesszék ki az egész országra írja a The Standard.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink