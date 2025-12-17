Trump jogi képviselői benyújtották a BBC elleni 10 milliárd dolláros keresetet

Donald Trump amerikai elnök jogi képviselői Washingtonban kedden bejelentették, hogy az ügyben felperesként Donald Trump szerepel, míg alperesként a brit közszolgálati médium és annak gyártási stúdiói.

Az amerikai elnök 5 milliárd dollár értékű kártérítésre tart igényt, amiért a BBC félrevezető módon szerkesztette egy dokumentumműsorába 2021. január 6-i beszédét. Az amerikai fél emellett további 5 milliárd dollárra perli a BBC-t Florida állam azon törvénye alapján, amely tiltja a megtévesztő és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot.

"A korábban elismert, mostanra hírnevét vesztett BBC megrágalmazta Trump elnököt, amikor akaratlagosan, rossz szándékkal és megtévesztő módon manipulálta beszédét abból a célból, hogy megpróbáljon beavatkozni az elnökválasztásba 2024-ben" - közölték Donald Trump ügyvédei a kereset indoklását ismertetve.

Az amerikai elnök esküdtszéki tárgyalást kezdeményezett.

A beadvány szövege szerint a perbeli kártérítési igény alapját jelentő, kifogásolt dokumentumfilm komoly figyelmet kapott, és széles körben megjelent az Egyesült Államok és a világ különböző médiumaiban. A BBC "arra használta fel hamis és rágalmazó kiadványát, hogy rossz szándékúan becsmérelje és kárt okozzon Trump elnöknek, valamint rontsa a hírnevét" - olvasható a beadványban.

A BBC szóvivője az amerikai Fox News Digitalnak adott állásfoglalásban közölte, hogy a per során kifejtik majd érveiket, és hozzátette, hogy az eljárásra való tekintettel további kommentárt egyelőre nem fűznek az ügyhöz.

Egyben elismerte, hogy a brit médium hibázott, amikor megtévesztő módon szerepeltette műsorában Donald Trump 2021. január 6-i beszédének részleteit, ugyanakkor azt a véleményét hangoztatta, hogy álláspontjuk szerint nem megalapozott a rágalmazás vádja.

Az ügy előzményeként az utóbbi hetekben kiderült, hogy a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel a BBC televízió Panorama című hírmagazinja több különálló mondatot összefüggéseiből kiemelve és összeszerkesztve közölt Donald Trump 2021. január 6-án mondott beszédéből. Az amerikai törvényhozás épületét az elnök beszédének napján megrohamozta Trump többszáz támogatója, megpróbálva megakadályozni a demokrata párti rivális, Joe Biden 2020-as elnökválasztási győzelmének hitelesítését.

A Capitolium elleni roham napján Trump valóban arra biztatta híveit, hogy vonuljanak a kongresszushoz, de hangsúlyozottan kérte tőlük, hogy "békésen és hazafias módon" hallassák hangjukat. Ez a rész azonban kimaradt a Panorama-műsorból, viszont bekerült egy 54 perccel későbbi, más összefüggésben elhangzott kijelentés, amelyben Trump "harcra" szólította fel híveit.

Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News vezetője az ügy kipattanása után bejelentette lemondását, és a BBC hivatalosan elismerte, hogy a beszéd szerkesztésének módja miatt az a valótlan benyomás keletkezhetett, mintha az amerikai elnök a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit.

Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke a londoni alsóház kulturális, média- és sportügyi bizottságának november végi meghallgatásán elnézést kért a történtekért, és ezt az amerikai elnöknek írt személyes levelében külön is megtette.

Donald Trump elnök az elmúlt hónapokban több amerikai médiummal szemben is peren kívüli egyezséget ért el különböző jogvitákban, a többi között rágalmazási ügyekben.