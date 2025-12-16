Tömegpusztító fegyver lett a fentanil

Az elnök a Fehér Házban tartott nyilvános eseményen írta alá azt a rendeletet, amelynek nyitómondata megállapítja, hogy "a törvénytelen úton előállított fentanil közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez".

A jogszabály szerint a fentanilt elsősorban szervezett bűnözői hálózatok állítják elő és terjesztik, ami fenyegetés az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, valamint táplálja az amerikai kontinensen, így az Egyesült Államok határainál a törvényen kívüli állapotokat.

Az elnöki rendelet a tömegpusztító fegyver megjelölést azzal támasztja alá, hogy a vegyi anyagnak már két milligramja halálos adagot jelent, és ennek következtében a túladagolás "amerikaiak százezreinek halálát okozta".

Az elnöki dokumentumban szereplő tömegpusztító fegyver megjelölés a "törvénytelen úton előállított fentanilra" vonatkozik, ami azt takarja, hogy az Egyesült Államok szabályozott anyagokról szóló törvényének rendelkezéseibe ütköző módon állítják elő és terjesztik.

A kábítószerként használt fentanilt nagy mennyiségben csempészik az Egyesült Államokba főként Mexikó és részben Kanada felől, az alapösszetevők jórészt Kínából származnak.