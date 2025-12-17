Krónika
Egyiptomi migránsok vesztek a tengerbe Kréta partjainál
Csak ketten menekültek meg élve a felborult gumicsónakból
Egyiptom athéni nagykövetsége közleményt adott ki, amelyben nyilvánosságra hozta a 14 áldozat nevét és címét.
Hozzátették, hogy a kelet-líbiai Tobrukból útnak indult gumicsónak a rossz időjárás miatt borult fel nem sokkal azután, hogy motorja leállt, a hajótest pedig részben leeresztett. Közölték, hogy a 34 utas közül nem mindenki volt egyiptomi, két embernek pedig sikerült túlélnie a katasztrófát.
A szerencsétlenül járt csónakot egy arra járó török teherhajó vette észre elsőként, majd riasztotta a mentő- és keresőegységeket.
A tárca az eset kapcsán arra kérte az egyiptomi állampolgárokat, hogy a hasonló tragédiák elkerülése érdekében csak legálisan, hivatalos beutazási vízum birtokában induljanak útnak; azaz ne váljanak az embercsempészek áldozatává.