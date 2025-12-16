Sok a baleset, torlódások bénítják a forgalmat

Az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán, Bicske és Herceghalom között korábban baleset történt. A 26-os km-nél a forgalomkorlátozás megszűnt, de a kialakult torlódás és az erős forgalom hatására továbbra is lassulásra kell számítani az érintett szakaszon! Az 51-es főúton, Szalkszentmárton közelében egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 66-os km-nél, a helyszínelés idejére teljes zárás van érvényben. A 471-es főúton, Nyírmihálydi térségében személyautó pályaelhagyásos balesetet szenvedett. A 33-as km-nél félpályás korlátozás van érvényben.

Már erős a reggeli forgalom, ezért szakaszos lassulásra, araszolásra kell számítani a főváros irányába: az M2-es autóúton, Dunakeszitől, az M3-as autópályán, az M0-s autóút csomópontjától,a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es főúton, Dunaharasztitól.



Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).



December 17.-én (szerda) 22 órától kezdődően a 11-es főúton, Szentendre átkelési szakaszán, a Möller István utcai és a Rózsa utcai csomópontban bontási és építési munkákat végeznek.

A munkálatok nagyságrendileg 2 órát fognak igénybe venni, ezalatt a főút teljes forgalmát várhatóan 15 percre megállítják. Ezt követően az építési munkák fennmaradó idejére a csomópontokban a Leányfalu felé vezető oldalon egy, a Budapest felé vezető oldalon két sáv lesz járható.



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!