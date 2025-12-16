Krónika
Sok a baleset, torlódások bénítják a forgalmat
Kedd reggeli fennakadásokról tájékoztatott az Útinform
Már erős a reggeli forgalom, ezért szakaszos lassulásra, araszolásra kell számítani a főváros irányába: az M2-es autóúton, Dunakeszitől, az M3-as autópályán, az M0-s autóút csomópontjától,a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es főúton, Dunaharasztitól.
Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).
December 17.-én (szerda) 22 órától kezdődően a 11-es főúton, Szentendre átkelési szakaszán, a Möller István utcai és a Rózsa utcai csomópontban bontási és építési munkákat végeznek.
A munkálatok nagyságrendileg 2 órát fognak igénybe venni, ezalatt a főút teljes forgalmát várhatóan 15 percre megállítják. Ezt követően az építési munkák fennmaradó idejére a csomópontokban a Leányfalu felé vezető oldalon egy, a Budapest felé vezető oldalon két sáv lesz járható.
