Orbán Viktor: Végleg elszalasztjuk az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét
A miniszterelnök szerint az eszkaláció irányába haladunk
Orbán Viktor: Közeleg az EU-csúcs
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor hozzátette: Az EU megoldása megint a csodafegyver: a közös hitel. Ha kell, akár konszenzus nélkül. Aki nem akarja, az is megkapja a nyakába, a kamatokat pedig fizetheti évtizedekig.
A kormányfő kiemelte, hogy ezzel az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztja a közösség.
"Haladunk az eszkaláció irányába. És ami biztos: a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják. Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia. Most csütörtökön és a következő években" - zárta sorait a miniszterelnök.