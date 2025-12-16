Orbán Viktor: Végleg elszalasztjuk az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét

"Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba. Könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle annál nehezebb. Ahogy közeleg az EU-csúcs, úgy kezd testet ölteni az a megoldás, amivel a brüsszeli bürokraták megpróbálják majd lenyomni a torkunkon Ukrajna kétéves hadi kiadásainak finanszírozását" - fogalmazott közösségi oldalán kedd reggel a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette: Az EU megoldása megint a csodafegyver: a közös hitel. Ha kell, akár konszenzus nélkül. Aki nem akarja, az is megkapja a nyakába, a kamatokat pedig fizetheti évtizedekig.

A kormányfő kiemelte, hogy ezzel az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztja a közösség.

"Haladunk az eszkaláció irányába. És ami biztos: a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják. Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia. Most csütörtökön és a következő években" - zárta sorait a miniszterelnök.