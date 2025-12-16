Komoly kapcsolatfejlesztés az SZTE-n

A Szegedi Tudományegyetem Technológia Transzfervállalata (SZTE TTC Zrt.) partneri és együttműködési megállapodást kötött az ENSZ Iparfejlesztési Szervezetével (UNIDO) a 21. Global Industry Summit konferencián, Rijádban – közölte keddi közleményében az egyetem.

Az együttműködés révén az SZTE TTC Zrt. hivatalos UNIDO-partnerként kapcsolódhat be a globális iparfejlesztési és innovációs programokba. Az UNIDO a világon kevesebb mint 50 egyetemmel dolgozik együtt és a Szegedi Tudományegyetem az első és egyetlen magyar egyetem, amely ezt a státuszt az egyetemi technológia transzfer vállalatán keresztül kiérdemelte – tették hozzá a közleményben.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének szakosított ügynöksége, az UNIDO, partnerei segítségével négy megbízott funkción keresztül nyújt támogatást 173 tagállamának: technikai együttműködés; cselekvésorientált kutatási és politikai tanácsadó szolgáltatások; normatív szabványokkal kapcsolatos tevékenységek; valamint a tudás- és technológiaátadási partnerségek előmozdítása.

A megállapodás révén a Szegedi Tudományegyetem kutatói és startupjai egy olyan ENSZ-háttérrel rendelkező globális hálózathoz kapcsolódnak, ahol kormányok, nagyvállalatok, fejlesztési bankok és ipari szereplők dolgoznak együtt közös sokszor teljes földrészeket vagy akár a világot felölelő projektekben.

Az UNIDO konkrét projekteket indít és támogat – például ipari zöldítési programokat, tiszta technológiák bevezetését, új gyártási megoldások tesztelését vagy innovációs ökoszisztémák fejlesztését. Az, hogy az SZTE TTC hivatalos UNIDO-partner lett, azt jelenti, hogy a szegedi kutatók és innovátorok ezentúl ilyen típusú, sokszor több országot átfogó programokba kapcsolódhatnak be – emelte ki az egyetem közleménye.

A felek már most olyan lehetséges együttműködési irányokat térképeznek fel, mint a fenntartható és zöld ipari technológiák bevezetése, az egészségipari és biotechnológiai innovációk nemzetközi piacra vitele, valamint a mesterséges intelligencián alapuló ipari megoldások tesztelése.

Az UNIDO-partnerség keretében nemcsak közös projektek indulhatnak el, hanem nemzetközi képzések, szakértői csereprogramok, iparági workshopok és pilotprogramok is, amelyekbe az SZTE oktatói, hallgatói, spin-off cégei és ipari partnerei egyaránt bekapcsolódhatnak – ismertette az egyetem.