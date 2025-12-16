Fejlesztik a határátkelőhelyeket az ukrán és a szerb határon

A határátkelés megkönnyítése érdekében 116 digitálisan vezérelhető kijelzőt telepítenek tizenhárom közúti határátkelőhelyen Magyarország ukrán és szerb határszakaszára, valamint korszerűsítik a határellenőrzést segítő Nemzeti Komplex Okmány-nyilvántartó Rendszert (NEKOR) – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata kedden az MTI-vel.

Kiemelték, hogy a csaknem 1,3 milliárd forint európai uniós támogatással és a magyar állam társfinanszírozásával megvalósuló fejlesztések gördülékenyebbé, gyorsabbá és biztonságosabbá teszik a határátkelést. A digitálisan vezérelhető táblák valós időben mutatják, hogy az egyes forgalmi sávokban milyen járművek vagy utasok közlekedhetnek, ezáltal segítik elkerülni a hibás sávválasztást és csökkentik a torlódások kialakulását.

A rendszer lehetőséget nyújt arra is, hogy bizonyos sávokat szükség esetén kétirányú forgalomra használjanak, így jobban alkalmazkodva az aktuális forgalmi helyzethez – ismertették a közleményben. Közölték azt is, hogy a NEKOR a modernizálás után alkalmas lesz a papíralapú iratok digitális feldolgozására is, ami gyorsabb és pontosabb adminisztrációt tesz lehetővé, és jelentősen megkönnyíti az okmányok eredetiségének vizsgálatát.

A fejlesztés segíti a hamis iratok kiszűrését is, és hozzájárul azoknak a jelentéseknek az elkészítéséhez, amelyek a közokirat-hamisítás elleni fellépést szolgálják. A projektfejlesztések várhatóan 2027. július 30-ig valósulnak meg – tették hozzá.