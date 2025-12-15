Vizet tankoltak a vásárlók a magyarországi benzinkúton

A Redditen osztotta meg tapasztalatát egy kétségbeesett sofőr, akinek autója nem sokkal azután állt le, hogy az M7-es autópálya Balatonkeresztúr melletti Shell-kútján tankolt.

A férfi szerint sima 95-ös benzint szeretett volna tankolni, és biztos benne, hogy nem cserélte fel a töltőpisztolyokat, ennek ellenére néhány kilométerrel később autója leállt.

Mások is beszámoltak hasonló esetről: egy felhasználó szerint szerda este legalább két autó is lerobbant az adott kútnál.

A szerviz vizsgálata kimutatta, hogy a tankba „nagyrészt víz” került – írja a Mandiner.

Az eset kapcsán a Totalcar szerkesztősége megkereste a Shellt, akik az alábbi tájékoztatást adták:

„Az Ön által említett problémát a tegnapi napon észleltük, amelynek nyomán az FS95 tankolás haladéktalanul lezárásra került a töltőállomáson. Emellett az eset kivizsgálását is azonnal megkezdtük, annak érdekében, hogy pontosan megállapítsuk a körülményeket.

Ügyfélszolgálatunk minden vásárlói panaszt egyéni szinten vizsgál, hogy a lehető legmegfelelőbb megoldást biztosítsuk. A vizsgálat lezárulását követően, annak eredményétől függően, az érintett, panaszos vásárlóinkat kompenzációban részesítjük.

A töltőállomáson jelenleg prémium üzemanyag értékesítése zajlik, kedvezményes áron.”