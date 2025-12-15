Két magyar származású áldozata is volt az ausztráliai terrortámadásnak

Két magyar származású áldozata is volt a Sydney-ben elkövetett, antiszemita indíttatású terrortámadásnak, akik hozzátartozóinak a kormány minden segítséget meg fog adni – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

Az ausztrál rendőrség két embert vett őrizetbe a december 14-én Sydney híres Bondi Beach-én történt több lövöldözések után, és arra kérték a lakosságot, hogy keressenek menedéket

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján először is hangsúlyozta, hogy „mi, magyarok elfogadhatatlannak tartjuk a vallási csoportokkal szemben elkövetett erőszakos eseményeket”. „A terrorizmus és az erőszak minden formája ellen fellépünk, s Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az antiszemitizmussal szemben” – szögezte le.

Ezután együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóival, a sebesülteknek minél előbbi felépülést kívánt, a családoknak pedig sok erőt az elkövetkezendő nehéz időszakra.

„Sajnos meg tudom erősíteni azt a hírt, amely szerint két magyar nemzetiségű áldozata is van ennek a brutális támadásnak” – folytatta, hozzátéve, hogy egyikük egy felvidéki nemzetiségű holokauszt-túlélő.

Szijjártó Péter végül aláhúzta, hogy a kormány természetesen minden segítséget megad a magyar nemzetiségű áldozatok hozzátartozóinak, függetlenül attól, hogy magyar állampolgárok voltak-e vagy sem.

Az áldozatok egyike a szlovákiai magyar Pogány Mária volt – írta a ma7.sk felvidéki magyar hírportál hétfőn. Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök is megerősítette, hogy az egyik áldozat szlovákiai volt.

A Bondi Beach-en elkövetett fegyveres támadás szlovákiai áldozata a 82 éves Pogány Mária, akitől mély megrendüléssel búcsúzik a Komáromi Zsidó Hitközség – írta a ma7.sk felvidéki magyar hírportál, amely szerint az idős nő rendszeresen visszajárt a szlovákiai városba.

„Mély megrendüléssel búcsúzunk barátunktól, Marikától, akivel az utóbbi években minden júniusban személyesen találkozhattunk Komáromban. A hanukai terrortámadás áldozatául esett kedvenc tengerpartján, az ausztráliai Bondi Beach-en. A család és a barátok gyászában osztozunk, az együtt töltött napok emlékét sosem feledjük”- idézte a ma7.sk a Komáromi Zsidó Hitközség közlését.

Peter Pellegrini a közösségi médiában hétfőn közzétett bejegyzésében részvétét nyilvánította az elhunyt családjának. A szlovák államfő a történtek kapcsán megdöbbenésének adott hangot azzal összefüggésben, hogy „hová vezet az a beteg és névtelen gyűlölet, amely ismeretlen emberek ellen irányul csupán azok vallási hovatartozása, bőrszíne, származása vagy irányultsága alapján.” Peter Pellegrini az ausztráliai terrorcselekménnyel kapcsolatban „a gyűlölet terjesztésének leállítására” szólított fel.