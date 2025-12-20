Életveszélyes ez a téli vezetési szokás

Amikor beköszönt a hideg idő, akkor érdemes megállni egy pillanatra a sofőröknek is, hogy átgondolják, mire kell figyelniük a tél beköszöntével. A téli vezetési szokások közül van egy, ami különösen veszélyes.

Az emberek nagy része bele sem gondol, hogy akár a vastag télikabátja is növelheti egy baleset súlyosságát, pedig ez az igazság. A különböző pufi téli kabátok viselése az autóban komoly biztonsági kockázatot jelenthet a felnőttek – de még inkább a gyerekek számára. Több törésteszt is kimutatta, hogy a vastagabb kabátok bélése miatt a biztonsági öv nem simul megfelelően a testre, így már egy kisebb ütközés is súlyos sérüléseket okozhat. Ez a veszélyes téli vezetési szokás akár végzetes is lehet a gyerekek számára – írja a life.hu.

Már kisebb sebességnél is előfordulhat, hogy a biztonsági öv a csípő helyett a hasra csúszik, ami belső sérülésekhez, akár a máj vagy a lép vérzéséhez vezethet. Gyerekek esetében a veszély fokozottan magas: a pufi kabát miatt a biztonsági hám és a gyermek teste között levegő keletkezik, így egy nagyobb ütközés során akár ki is csúszhat az övből, ami végzetes is lehet. Az orvosok ajánlása egyszerű: amint az autóba ül a gyerek, vegyük le róla a vastag kabátot, és rögzítsük rendesen a biztonsági övet. Ha a kicsi nagyon fázik és mindenképp szükséges, akkor egy takaróval vagy vékony ruhával betakarhatjuk – de szigorúan csak a biztonsági öv felett.

Még városi, lassú tempónál sem érdemes lazán venni a kérdést: a fizika nem csal, a biztonsági öv használata csak akkor hatékony, ha testhez simul. Sokan már megszokásból nem veszik le a kabátot az autóban, azonban ennek az apró szokásnak a levetkőzése jelentősen csökkentheti egy balesetben a súlyos sérülések esélyét. A felnőtteknek ezen felül érdemes a téli kiegészítőkre is figyelmet szentelniük: a vastag kesztyű, túl nagy bakancs vagy sál mind-mind csökkenthetik a mozgékonyságot és a reakcióidőt vezetés közben.