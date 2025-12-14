Uma Thurman majdnem meghalt a Kill Bill forgatásán

Fotó: Miramax - A Band Apart / - / Collection ChristopheL via AFP

Uma Thurman Kill Billben nyújtott ikonikus alakítása nem volt olyan könnyű, mint amilyennek a nézők számára tűnhetett. A színésznő szerint Quentin Tarantino majdnem megölte őt a forgatás során történt súlyos baleset miatt.

2018-ban Thurman megosztott egy felvételt a Kill Bill 2 forgatásáról, amely 2004-ben, Mexikóban készült. Akkoriban még nem merte Tarantinót hibáztatni, később azonban az Instagramon így nyilatkozott:

„Az esemény körülményei a bűncselekmény mértékéig hanyagságból adódtak.”

Mindazonáltal Thurman hangsúlyozta, hogy kettejük között nincs rossz viszony. Elmondása szerint Tarantino mélységesen megbánta a történteket.

„A mai napig bánja a szomorú eseményt, és évekkel később odaadta nekem a felvételt, hogy leleplezzem és napvilágra hozhassam.”

Uma Thurman a mai napig emlékszik balesetére

Egy interjúban a színésznő arról is beszélt, hogy a baleset során úgy érezte a halál szélén áll. Saját kaszkadőrautóját vezette, miközben nem volt teljesen felkészülve a jelenetre. A forgatás nehéz körülmények között zajlott: az út homokos volt, az ülés pedig nem volt megfelelően rögzítve.

„A kormány a hasamnál volt, a lábaim pedig beszorultak alám. Égő fájdalmat éreztem, és azt gondoltam: Ó, Istenem, soha többé nem fogok tudni járni'”

Uma Thurman agyrázkódással és sérült térdekkel tért vissza a forgatásra, ahol heves vitába keveredett Tarantinóval, és elmondta neki, hogy szerinte majdnem megölte őt. Azóta azonban rendezték a konfliktust. A színésznő az interjú megjelenése előtt fel is hívta Tarantinót, hogy tájékoztassa, végre nyilvánosan beszélni fog az incidensről - írja a Borsonline.

Később Tarantino is megszólalt az ügyről:

„Azt gondoltam, az egyenes út az egyenes út, és nem hittem, hogy újra végig kell mennem rajta, hogy megbizonyosodjak róla, nincs-e különbség, ha az ellenkező irányba megyek. Még mindig ez életem egyik legnagyobb tévedése.”