Mi volt az első SMS-ben?

1992. december 3-án Neil Papworth mérnök elküldte az első szöveges üzenetet, a „Boldog karácsonyt!” a számítógépéről Richard Jarvis, a Vodafone vezérigazgatójának telefonjára. A Sema Group SMS központjának fiatal szakembere rutinszerűen vizsgálta a feladatot: „Csak azt ellenőriztük, hogy egy évnyi fejlesztés működik-e.” Jarvis megkapta az üzenetet, és egy telefonhívással megerősítette annak sikerét.

Az SMS ötlete 1984-ben Finn Matti Makkonen fejéből pattant ki, majd 1985-ben Friedhelm Hillebrand javasolta a 160 karakteres korlátozást, miután tanulmányozta a hagyományos e-mailek tartalmát. 1991-re az ETSI szabványosította a technológiát a GSM- hálózatok számára. 1994-ben a Nokia tette elérhetővé az SMS-t a tömegek számára azáltal, hogy lehetővé tette a szöveges üzenetek küldését telefonokról.

2010-re évente több billió üzenetet küldtek világszerte. Csak az okostelefonok és az üzenetküldő alkalmazások 2012 utáni megjelenése csökkentette a szolgáltatás iránti keresletet.

2022-ben a Vodafone 124 000 dollárért adta el az első SMS-t NFT- ként, a bevételt pedig az ENSZ-nek adományozta, írta meg a Gismeteo.