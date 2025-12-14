Három meglepő ok, amiért folyton porosodik a lakás

Hiába végzett a nagytakarítással, másnap szinte kezdheti elölről, mert mindent ellep a por? A bosszantó porosodás hátterében olyan okok állhatnak, amikre nem is gondolna. Tudja meg, mik ezek, és intsen búcsút a pornak!

Nincs is annál dühítőbb, mint amikor a gondosan elvégzett házimunka után néhány nappal már mindent ellep a por. Ilyenkor úgy érezzük, felesleges volt a takarítás, és kezdhetjük elölről az egészet. És a legbosszantóbb, ha nem értjük, mi állhat a háttérben. Ha a rendszeres takarítás ellenére is porosodik a lakás, meglehet, hogy az alábbiak okozzák.

Mitől porosodik a lakás?

A felgyülemlő háztartási por mögött számos ok rejtőzhet. Külső és belső tényezőktől is függ, mint például az évszak, az időjárás, vagy hogy hányan élünk a lakásban, vannak-e háziállatok, milyen gyakran takarítunk stb. A túl sok por pedig nemcsak esztétikai problémát jelent, de akár olyan egészségügyi panaszokat is okozhat, mint az asztma és az allergia. Az állandó bosszúságot okozó porosodás mögött sokszor meglepő okok állhatnak - írta meg a Mindmegette.

1. Túl magas páratartalom

Bármilyen furcsán hangzik is, a magas páratartalom befolyásolja az allergének számát a levegőben, ráadásul tökéletes környezetet biztosít a poratkák és penésztelepek fejlődéséhez. Emellett a magas páratartalom miatt a porrészecskék egymáshoz tapadhatnak, vagyis sokkal nehezebb lehet eltávolítani őket. Az otthonunkban az ideális páratartalom 40% és 60% között van, ha megmagyarázhatatlanul poros a lakásunk, érdemes beszerezni egy párátlanítókészüléket, és beállítani a megfelelő páratartalmat.

2. Nem megfelelő porszívó

Azt gondolnánk, hogy a porszívózás épp a por eltávolítását szolgálja. Ez igaz is, de csak akkor, ha a megfelelő készüléket használjuk. Néhány eszköz ugyanis használat közben port és szennyeződéseket bocsát ki a levegőbe, ezért röviddel a takarítás után ismét ellepheti a bútorokat a por. Hogy ezt elkerüljük, használjunk HEPA-szűrős porszívót. Ezek a készülékek három különböző módszert kombinálva begyűjtik és magukba zárják a port, valamint az egyéb szennyeződéseket.

3. Külső tényezők

Érdemes figyelembe venni azokat a külső okokat, amelyek a lakás porosodását okozhatják. Ha forgalmas helyen lakunk, vagy van a közelben gazdasági épület, esetleg gyár, akkor garantáltan több por lesz a lakásunkban, mint az ezektől távolabb lévő otthonokban. Nyáron a gyakori ablaknyitás miatt több por juthat be, sőt, a ruhánkon mi magunk is bevihetjük azt az otthonunkba.

Mit tehetünk a por ellen?

A rendszeres takarítást sajnos nem úszhatjuk meg, de egy-két trükkel hatékonyabbá tehetjük, hogy hosszabb ideig tiszták maradjanak a bútoraink.

Haladjunk fentről lefelé

Takarításkor a magasan lévő helyeken kezdjük a portörlést, és haladjunk egyre lejjebb. A legutolsó mozzanat pedig a porszívózás legyen, hogy a padlóra hullott port is eltüntessük. Célszerű nagy portörlés után fel is mosni és kiszellőztetni a lakást.

Takarításkor használjuk a megfelelő eszközöket

A portörlésre a leghatékonyabb eszköz egy mikroszálas törlőkendő, illetve egy nedves (de nem vizes) rongy, ugyanis ezek képesek megfogni a port, így megakadályozni, hogy mindenfelé szálljon a lakásban takarítás közben. Ezzel szemben a pörtörlő sok esetben csak felkavarja, de nem ejti csapdába a port, így tényleg csak akkor használjuk, ha a sarkokból, a fal magas részeiről szeretnénk lesöpörni a porhálót.