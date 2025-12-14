Fokozott rendőri jelenlét Londonban a sydney-i antiszemita terrortámadás után

Megerősített járőrözést kezdett a londoni rendőrség vasárnap a zsidó intézményeknél a Sydney-ben történt terrortámadás után.

Az ausztrál rendőrség két embert vett őrizetbe a december 14-én Sydney híres Bondi Beach-én történt több lövöldözések után, és arra kérték a lakosságot, hogy keressenek menedéket

Az ausztráliai nagyváros Bondi Beach nevű tengerparti fürdőhelyén vasárnap két fegyveres lövöldözni kezdett a zsidó közösség tagjaira, akik éppen hanuka ünnepét köszöntötték.

A támadásban a sydney-i rendőrség legfrissebb beszámolója szerint tizenhatan meghaltak, 40 sérültet kórházban kezelnek.

A rendőrök az egyik terroristát agyonlőtték, és a másik is megsérült; őt válságos állapotban szállították kórházba. A 300 ezres brit zsidóság legnagyobb érdekképviseleti szervezete, a Jewish Leadership Council (JLC) vasárnapi közleményében úgy fogalmazott: a terroristák ismét zsidókat vettek célkeresztjükbe csak azért, mert zsidók.

A JLC szerint ugyanez a gyűlölet Nagy-Britanniában is jelen van, hiszen a brit zsidóság még mindig nem tért magához a manchesteri zsinagóga ellen elkövetett terrortámadás sokkjából. A szervezet ezzel arra utalt, hogy október 2-án, jóm-kipúr napján – a zsidó vallás legfontosabb ünnepén – egy szíriai származású brit állampolgár, a 35 éves Jihad Al-Shamie gázolásos és késeléses merényletet követett el az északnyugat-angliai nagyváros legnagyobb, Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál.

Abban a támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsebesültek, a támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték. Vasárnapi nyilatkozatában a JLC felszólította a brit kormányt és a bűnüldöző hatóságokat arra, hogy hanuka nyolc napján a zsidó közösségekkel együttműködve biztosítsák az ünnepi rendezvények biztonságos megrendezését.

„Nem engedhetjük, hogy a gyűlölet elhomályosítsa a fény ünnepét” – áll a szervezet közleményében.

Vasárnap esti nyilatkozatában a Scotland Yard közölte: nincs olyan információ, amely szerint a Sydney-ben elkövetett terrortámadás és a londoni fenyegetettségi szint között kapcsolat lenne, a rendőrség azonban ennek ellenére fokozza jelenlétét és megerősített járőrözést kezd a zsinagógák és egyéb közösségi helyszínek környékén.

A Scotland Yard közölte azt is, hogy az emelt szintű járőrözést a brit zsidó lakosság polgári védelmét ellátó biztonsági szervezet, a Community Security Trust és más szerveződések szakértőivel szoros együttműködésben végzi.

A rendőrségi állásfoglalás megfogalmazása szerint „az elborzasztó realitás az, hogy a zsidó közösségeknek az egész világon továbbra is megnövekedett fenyegetettséggel kell szembenézniük”.

III. Károly király a Buckingham-palota által vasárnap ismertetett személyes üzenetében elszörnyedésének adott kifejezést a Bondi Beachen hanuka ünneplésére összegyűlt zsidó közösség elleni „rettenetes antiszemita terrortámadás” miatt.

Károly – aki az Egyesült Királysághoz és több más nemzetközösségi államhoz hasonlóan Ausztrália uralkodója is – úgy fogalmazott: az ilyen fájdalmas időkben az ausztrálok mindig egységbe tömörülnek és elszántságot tanúsítanak. Hangsúlyozta: tudja, hogy hanuka ünnepének fénye mindig győzedelmeskedni fog az ilyen szintű gonoszság sötétsége felett.