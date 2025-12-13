2025. december 13., szombat

Előd

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Krónika

Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség egy héten át az ország útjain

A rendőrség célja, a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése

MH/ MTI
 2025. december 13. szombat. 13:38
Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség december 15. és december 21. között az ország útjain - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata szombaton a police.hu oldalon.

Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség egy héten át az ország útjain
Képünk illusztráció
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A közlemény szerint a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján, a rendőrség Magyarország egész területén a járművezetők ittas és bódult állapotának közúti ellenőrzését végzi.

A rendőrség célja, a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése - áll a közleményben.

