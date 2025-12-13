Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség egy héten át az ország útjain

Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség december 15. és december 21. között az ország útjain - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata szombaton a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján, a rendőrség Magyarország egész területén a járművezetők ittas és bódult állapotának közúti ellenőrzését végzi.

A rendőrség célja, a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése - áll a közleményben.