Orbán Viktor köszöntötte a magyarországi zsidóságot

„Hanuka csodája már évezredek óta hirdeti azt a gyönyörű és reményteli igazságot, hogy a fény mindig legyőzi a sötétséget. Úgy gondolom, kevés sötétebb dolog van annál, mint amikor egy nép nem élhet szabadon, a saját szokásai és hagyományai szerint” – írta Orbán Viktor, hozzátéve: „a makkabeusok győzelme azonban arra emlékeztet bennünket, hogy azok számára, akik hisznek és bátran ragaszkodnak gyökereikhez, minden lehetséges”.

„Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Önöket a fény ünnepén, és azt kívánjam, hanuka idén minden zsidó közösség számára hozza el a békesség és boldogság korszakát itthon éppúgy, mint Európa többi országában és szerte az egész világon” – zárul Orbán Viktor ünnepi levele, melyet idén is a hazai zsidó szervezetek vezetőinek kézbesítettek.