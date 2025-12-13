Miért karmolja meg a macska a falakat a házban?

A szakértők megjegyzik, hogy a macska ilyen cselekedetei bizonyos problémákat is jelezhetnek az állatnál.

A macskák azt csinálnak, amit akarnak, és ezeknek az állatoknak a gazdái jól tudják ezt. Gyakran átlépik a határt, és elfogadhatatlan dolgokat művelnek a házban, például a falakat kaparják – írja a Catster.

A szakértők tehát adtak néhány tippet, amelyek segíthetnek megállítani ezt a viselkedést a macskáknál.

A 6 leggyakoribb ok a következő:

1. Karomápolás

A macskáknak, akárcsak nekünk, megfelelő körömápolásra van szükségük. Az egyik fő ok, amiért a macskák a karmaikkal kaparják a falat, az, hogy eltávolítsák karmaik elhalt külső rétegét. Vagyis a macska élesíti a karmait.

Ahogy a külső héj elkopik, újabb, élesebb karmok veszik át a helyét. Az ápolt karmok fontosak a macskád számára, mert védekező mechanizmusként működnek. A vadonban a macskák a mancsukkal a zsákmány megtartására és elkapására használják őket.

A kiadvány megjegyzi, hogy bár a macskád nem vadászik minden nap élelemre, ez nem veszi el a természetes ösztönét, hogy rendszeresen ápolja a karmait.

2. A terület kijelölése

A macskák territoriális állatok. Akár egynél több macska van otthon, a kiscicák megjelölik a területüket, hogy érvényesítsék jogaikat a házban lévő dolgokhoz. A macska úgy hiszi, hogy minden, ami a tulajdonában van, az övé.

Kiderült, hogy a macskának szagmirigyei vannak a mancsai talpán, így a kaparászás nagyszerű módja a terület megjelölésének. Így a macska tudatja a többi macskával, akik esetleg belépnek a területre, hogy a házban már tartózkodnak.

3. Természetes viselkedés kifejezése

A macska, különösen alvás után, megkarcolhatja a falat, hogy megnyújtsa az izmait. Ez élvezetes, és segít neki megőrizni a mozgékonyságát.

4. Unalom

Ha a macskának nincs kaparófája vagy elég változatos a dolga, egyedül hagyják, vagy egyszerűen unatkozik, akkor a falat kapargatva levezetheti a felgyülemlett energiáját.

5. Stressz

A macskák nagyon érzelmes állatok, és bármi stresszt okozhat nekik: a környezetváltozás, egy traumatikus élmény, vagy akár a szeparációs szorongás. A macskákról köztudott, hogy a falakat kapargatják, hogy megbirkózzanak a nehézségekkel.

Ha azt veszi észre, hogy a macskája szokatlanul viselkedik, a legjobb, ha felveszi a kapcsolatot az állatorvossal, és konzultál vele az állat viselkedéséről.

6. Talán egerek rejtőzködnek a falban

A macskák sokkal jobban hallanak és szagolnak, mint mi.

A macskákról az is köztudott, hogy szeretnek egerekre vadászni és azokat elkapni. Ha egerek, vagy akár csak egyetlen egér is bejutott a ház falai közé, a macska tudni fog róla. A fal kaparásával az állat megpróbálja elkapni az egeret, és ezzel jelzi, hogy valami nincs rendben.

Tippek, amelyek segítenek megakadályozni, hogy a macskája kaparja a falakat

1. A macska karmait rendszeresen vágni kell, hogy ne kelljen a falak kaparásával eltávolítania az elhalt karmokat.

2. Vásároljon speciális kaparófát a kedvencének. Érdemes gondoskodni minden szükségletéről is: válassza ki a megfelelő almot a toaletthez és egy elég nagy alomtálcát, legyen elegendő játék a házban stb.

3. Végső esetben közvetett büntetést alkalmazunk, amikor a macska elkezdi kaparni a falat. Ilyen helyzetekben gyakran segít egy síp vagy egy éles hang.