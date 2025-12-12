Krónika
Lengyel kitüntetés két magyarnak
A Lengyel Köztársaság Érdemrendjének Lovagkeresztje
Földváryné Kiss Réka és Pók Attila egyaránt a közös európai történelemről szóló tudományos párbeszéd előmozdításáért és az ENRS keretében végzett munkája elismeréseként vehette át a kitüntetést a bizottság többi vezetőjével együtt Rafal Rogulskinak, az ENRS igazgatójának felterjesztése alapján.
Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök nevében Wojciech Kolarski, az elnöki kancellária minisztere adta át az elismeréseket.
A fennállásának idén húszéves évfordulóját ünneplő, varsói székhelyű Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata olyan nemzetközi szervezet, amelynek célja a XX. századi Európa történelmének kutatása, dokumentálása és népszerűsítése, megteremtve a múltra való emlékezés lehetőségét. A magyar kormány 2005-ben alapító tagként vett részt a létrehozásában. Az ENRS partnerei között több mint 500 intézmény található a világ 40 országából – tájékoztatott a Nemzeti Emlékezet Bizottsága.