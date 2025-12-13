Márciusban kezdődik az Isztambuli főpolgármester mamutpere

Egy isztambuli bíróság döntése alapján 2026. március 9-én kezdődik Ekrem Imamoglunak, Isztambul főpolgármesterének a bírósági pere, aki minimum több száz év börtönbüntetésre számíthat – jelentette pénteken az Anadolu török állami hírügynökség.

A Recep Tayyip Erdogan török elnök legfőbb ellenzéki kihívójaként számon tartott Ekrem Imamoglut március 19-én vették őrizetbe korrupció és terrorszervezet segítésének vádjával, de azóta pályázati manipulációval, pénzmosással és környezetvédelemmel kapcsolatos törvénysértésekkel, valamint bűnszervezet vezetésével is megvádolták.

Az ügyészség Imamoglun kívül 407 további vádlottat nevezett meg, akik közül a főpolgármester és további 104 gyanúsított már rendőrségi őrizetben van. Az Anadolu a vádiratot idézve azt írta, hogy ha Imamoglut bűnösnek találják, 849-től akár 2430 évig terjedő börtönbüntetés kiszabására is számíthat.

Imamoglu és pártja, a Köztársasági Néppárt (CHP) tagadja az ellene és más ellenzéki polgármesterek ellen felhozott vádakat és azzal vádolja a török kormányt, hogy „célkeresztbe állította az ellenzéket”, miután a CHP komoly sikereket ért el a 2024 tavaszán tartott helyhatósági választásokon. A török kormány és Erdogan elnök azonban visszautasítja az ellenzék vádjait, és azt állítja, hogy az igazságszolgáltatás továbbra is független az országban.

Noha a CHP korábban Imamoglut nevezte meg elnökjelöltjeként a 2028-as választásokra, az ismertetett vádak bizonytalanságot keltenek azzal kapcsolatban, hogy a leváltott főpolgármesternek lesz-e jogosultsága harcba szállni a köztársasági elnöki mandátumért.