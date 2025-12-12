Egy puma miatt hívták a rendőrséget Hamburgban

Egy szokatlan rendőrségi intézkedés keltett figyelmet Hamburg egyik városrészében, miután a hatóságok több, természetvédelmi szempontból érzékeny tárgy ügyében kezdtek vizsgálatot. A puma ügye egy bejelentést követően került a rendőrség látókörébe.

A hamburgi rendőrség csütörtökön nagyszabású akciót hajtott végre a város Lurup nevű városrészében, miután bejelentés érkezett egy gyanús üzleti tevékenységről. A helyszínen egy kitömött puma állt egy üzlet előtt, amelyet – a hatóságok információi szerint – megfelelő engedélyek és eredetigazolás nélkül kínáltak eladásra - tájékoztat a Bild.

A puma lefoglalásában több hatóság is részt vett

Az intézkedésben a hamburgi rendőrség mellett részt vett a környezetvédelmi bűnügyi osztály, a vízirendészet, valamint az illetékes természetvédelmi hatóság is. A razzia során nemcsak a pumát foglalták le, hanem több prémterméket, sapkát, kézitáskát, plüss jellegű dísztárgyakat és egyéb preparált állatokat is.

Bejelentés nyomán derült fény a puma értékesítésére

A hatóságok szerint az ügy egy figyelmes bejelentőnek köszönhetően került látókörbe, aki az egzotikus állatok védelmével kapcsolatos ismeretei miatt gyanúsnak találta az értékesítést. Információi alapján a puma mintegy 1000 euróért (380 ezer forintért) volt megvásárolható, miközben sem származási papírok, sem hatósági engedélyek nem álltak rendelkezésre. A kereskedő állítása szerint az állat Kanadából származott.

A rendőrség jelenleg azt vizsgálja, hogy az eset kimeríti-e az illegális állatkereskedelem vagy a prémkereskedelem tilalmának megsértését, illetve sérült-e a természetvédelmi jogszabályok valamelyike. Az ügyben további eljárások várhatók, a lefoglalt tárgyak sorsáról később döntenek.

