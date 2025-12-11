Sikeres a fogyatékosságügy

A fogyatékosságügy sikeres, mert ma már nem a hátrányokon, hanem a képességeken van a hangsúly – mondta a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára csütörtökön Budapesten, az Érték vagy! díjátadó gálán.

Kósa Ádám kiemelte, hogy a szabályozási és támogatási környezet a munkavállalásra ösztönöz, így egyre több munkáltató érti meg, hogy a befogadó munkahely versenyelőny, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási rátája pedig folyamatosan emelkedik.

Az államtitkár elmondta, hogy az Érték vagy! programot 2020-ban azért indította el a Belügyminisztérium, hogy összekössék azokat a gazdasági szereplőket és közösségeket, amelyek elkötelezettek a fogyatékossággal élők foglalkoztatása és az ezzel kapcsolatos társadalmi felelősségvállalás iránt.

A cél az volt, hogy teret adjanak a tehetségnek, a teljesítménynek és a példamutatásnak, az évente átadott díjjal pedig azokat ünneplik, akik megmutatták, hogy a teljesítményt nem a körülmények határozzák meg, hanem az elszántság, akik képességeik legjavát nyújtották és ezáltal példát mutattak felelősségből és szakmai alázatból – hangoztatta Kósa Ádám.

Az államtitkár beszámolt az idei, összesen mintegy kétmilliárd forintból megvalósult sikeres pályázatokról a fogyatékosságügy területén: támogatták például segítő kutyák képzését, a fogyatékossággal élő gyereket nevelő szülőket, a civil szervezeteket, a vakok elemi rehabilitációját, a jelnyelvi tolmácsszolgáltatást, valamint a fogyatékossággal élők lakhatását.

Jövőre pedig 74,9 milliárd forintból ismét 31 ezer fogyatékossággal élő ember foglalkoztatását segítik, valamint további tízmilliárd forintot fordítanak súlyos fogyatékossággal élő emberek fejlesztő foglalkoztatására – számolt be róla az államtitkár.

Kósa Ádám megemlítette azt is, hogy szerdán fogadta el az Országgyűlés a következő tíz évre szóló új Országos Fogyatékosságügyi Programot, amely példátlan szakmai együttműködés eredményeként jött létre.

A rendezvényen átadták a megváltozott munkaképességű embereket és az őket alkalmazó munkáltatókat díjazó Érték vagy! elismeréseket. Az Év befogadó munkáltatója a Magyar Posta Zrt. lett, az Év fejlesztő foglalkoztatója a Zala vármegyei Szivárvány Integrált Szociális Intézmény, az Év foglalkozási rehabilitációs szolgáltatója a Mentorállás Alapítvány, az Év rehabilitációs munkáltatója a FŐNIX MMK Nonprofit és Közhasznú Kft., négyen pedig Mindennap Hős címet vehettek át.

A rendezvényen bemutatták a Szemelvények a fogyatékosságtudomány területéről 2025 című kiadványt is.