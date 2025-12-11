Nagy patrióta forradalom zajlik a világban, amely azért sikeres, mert az Egyesült Államokat is egy patrióta elnök vezeti, és ezt tükrözi az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia is – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az azeri kollégájával közös sajtótájékoztatóján az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia kapcsán feltett újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy minden országnak szuverén joga ilyen dokumentumot elfogadni, amely mindig a saját látásmódot tükrözi.

„Azt, hogy amerikaiak mit gondolnak a világról, én azért nem akarom kommentálni, mert nem vagyok amerikai, azt az amerikaiak eldöntik, ők hogyan látják a világot. Én mindig magyar szemszögön keresztül nézem a világot” – mondta.

„A liberálisok mindig ostoroznak is emiatt, mert az a liberálisoknak törekvése vagy beidegződése, hogy mindig valakihez oda akarnak dörgölőzni, mindig valakihez oda akarnak csapódni” – tette hozzá.

„Tehát szerintem a helyzet ennél egyszerűbb, mindenkinek szuverén joga van arra, hogy úgy lássa a világot, ahogy akarja és a saját szemüvegén keresztül nézze. Mi is ezt csináljuk” – húzta alá.

Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy jelenleg egy nagy patrióta forradalom zajlik a világban, amely arra alapul, hogy „elegünk van a liberális mainstream őrületéből, elegünk van a háborúpárti, migrációpárti és genderpárti liberális politikából, ragaszkodni akarunk a saját nemzeti értékeinkhez, a saját nemzeti örökségünkhöz, a saját történelmünkhöz, büszkék vagyunk arra, akik és amik vagyunk”.

„Mi büszkék vagyunk arra, hogy keresztények vagyunk, s egy ilyen nagy patrióta forradalom zajlik. És ez a nagy patrióta forradalom most azért látványos, meg azért sikeres, mert a világ első számú szuperhatalmát nem egy liberális elnök, hanem egy patrióta elnök vezeti” – vélekedett.

„Soha senkinek itt Európában, egy nyugati sajtóorgánumnak sem volt baja azzal, hogy a Biden-adminisztráció naponta avatkozott be pénzzel, politikai nyomásgyakorlással, zsarolással az európai politikai folyamatokba. Soha egyetlenegy nyugat-európai újságírótól sem kaptam meg azt a kérdést a Biden-adminisztráció hivatali ideje alatt, hogy mit gondolok arról, hogy az amerikaiak hogy avatkoznak bele az európai politikai viszonyokba. Úgyhogy ezek után most ennek a kérdésnek a feltevése nem időszerű, azt tudom mondani” – fogalmazott.