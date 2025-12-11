Nem csak legenda Drakula-kastélya?

Felfüggesztették a keresést Romániában egy 18 éves brit fiú, George Smyth után, aki csaknem két hete tűnt el hegyi túráján a Bucegi-hegységben, a Poiana Brașov síközpont és Bran, vagyis a „Drakula kastélya” néven ismert bran-i vár között. Az eltűnt hegymászó keresését a rossz időjárási körülmények miatt ideiglenesen felfüggesztették.

A romló időjárás, a hirtelen lehullott hó és a 4-es fokozatú lavinaveszély miatt a hegyi mentők kénytelenek voltak visszavonulni, nem tudták folytatni az eltűnt hegymászó keresését. Mint Sebastian Marinescu, a romániai hegyimentő szolgálat (Salvamont) Brașsó megyei egységének vezetője elmondta: minden biztonságosan megközelíthető területet átkutattak, de nem találtak újabb nyomot, George felszerelésén kívül csak a hátizsákja került elő – írja az Origo.

A brit fiatal utoljára november 23-án adott életjelet magáról, amikor a román segélyhívón keresztül jelezte, hogy kimerült, fázik és eltévedt közel 2100 méteres magasságban. A diszpécserek arra kérték, forduljon vissza a Malăiești-völgy felé, ahol menedékház állt volna az útvonalán. A hegyimentők útnak indultak, de a fiút végül nem érték el.

A keresésben több mint 50 szakember, kutyás egységek, drónok, helikopter is részt vett, továbbá egy speciális, radar-alapú mentőrendszert is bevetettek. A lavinaveszély miatt azonban most kénytelenek voltak ideiglenesen leállítani a műveletet.

A hatóságok hangsúlyozták: nem adják fel, amint javul az idő, folytatják a kutatást. A hegyimentők a telefonadatok alapján továbbra is figyelik a lehetséges mozgásokat.

George szülei már megérkeztek Romániába. Édesanyja kétségbeesve nyilatkozott:

„George okos, szeretetteljes, kalandvágyó fiú. Bízunk abban, hogy valahogy túlélte. El sem tudom képzelni az életet nélküle.”

A romániai hegyimentő szolgálat továbbra is arra kér mindenkit, aki láthatta a fiút a Poiana Brașov–Bran útvonalon, hogy jelentkezzen.