Bizonyos ruhadarabokat minden viselés után ki kell mosni (például az alsóneműt és a sportfelszerelést), de vannak teljesen más darabok, mint például a farmernadrágok. A RealSimple egyértelműen lezárta a kérdést, hogy hányszor viselhetjük a farmert mosás előtt, és hogyan kell helyesen mosni, hogy a lehető legjobban nézzen ki.

Milyen gyakran kell mosni a farmert?

„A farmer sűrű anyag (ellentétben egy hagyományos pólóval), így hosszabb ideig hordható. Azt javasoljuk, hogy körülbelül 10 használat után, vagy amikor a farmer kellemetlen szagúvá válik, mossuk ki. Mosások között adjunk a farmernek tiszta lenvászon illatot egy textilfrissítővel” – tanácsolja Gwen Whiting, a The Laundress társalapítója.

„Ha azt szeretné, hogy a farmere a lehető legjobb állapotban maradjon, csak akkor mossa ki, ha szaga kezd lenni” – teszi hozzá Lana Blank, egy New York-i személyi stylist. „A lényeg az, hogy a farmeren viselés után maradó baktériumok (bőrsejtek, természetes olajok stb.) ártalmatlanok, így a gyakori mosás nem szükséges.”

Gladys K. Connelly, egykori takarítónő szerint a farmernadrágokat hathetente kell mosni.

„Ha a farmere két nap után szaglani kezd a teste kémiája miatt, hajtsa össze, és tegye be a fagyasztóba egy éjszakára” – tanácsolja.

Hogyan lehet meghosszabbítani a farmernadrágok élettartamát?

„A farmert csak körülbelül 12 viselés után mossuk (kifordítva). Ez elpusztítja a felgyülemlett baktériumokat, miközben minimális kárt okoz az anyagban” – javasolja Rinske Fris divatstylist.

Foltok és szagok eltávolítása. Fris azt javasolja, hogy a mosások között meleg, nedves ruhával kezelje a foltokat. „A szagokat úgy távolíthatja el, hogy a farmert kiteríti szellőzni” – mondja.

Ne mossuk forró vízben . A magas hőmérséklet károsíthatja a farmert, ezért soha ne mossuk a farmert, különösen a rugalmasakat, forró vízben, és ne szárítsuk szárítógépben. Az új farmert mosás előtt áztassuk be hűvös, illatos ecetes vízbe, hogy megakadályozzuk a fakulást; és a legjobb, ha külön mossuk őket.