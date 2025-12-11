Sokat nyert Cegléd és Gyergyószentmiklós

A Magyarország Ifjúsági Fővárosa cím megmutatja, hogy az adott város milyen komolyan számít a fiataljaira, milyen komolyan alapoz rájuk, és mennyi mindent tesz értük, mennyire vonja be őket a mindennapok döntéseibe – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Varga-Bajusz Veronika elmondta, hogy a televíziós vetélkedőben nyertes Cegléd-Gyergyószentmiklós páros, amely a címmel járó 100 millió forintot is megnyerte, a következő évben rendezvényeken és jó gyakorlatokon keresztül megmutathatja, mennyire törődik a fiataljaival. Ez egy vándorló cím, így minden évben lesznek olyan városok, ahol sok minden a fiatalokról szól – tette hozzá.

Az államtitkár jelezte, hogy már a benyújtott pályázatoknál látszott, nagyon sok városban tényleg megvannak azok a szervezetek, közösségek, amelyek a fiatalok bevonásával foglalkoznak, alapoznak rájuk, együtt szervezik a rendezvényeket, kicsit bevonják őket a városvezetésbe is. Úgy vélte, ez jó lehetőség a fiataloknak, mert „van egy élő közösség, amelyik megtartja őket”, van egyfajta felelősségvállalásuk, így érezhetik, hogy fontosak a város életében.

Kántor Boglárka, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség parlamenti képviselője hangsúlyozta, hogy Gyergyószentmiklós nemcsak a 100 millió forintot viszi haza, hanem „a reményt és a lehetőséget a fiatalok számára, amivel a fiataloknak szárnyakat adhatunk, amivel megmutathatjuk, hogy mi külhonban, Erdélyben, Székelyföldön, Gyergyószéken mit is tudunk”. Megjegyezte: a tehetséges fiataljaiknak ez a legnagyobb elismerés, amit valaha kaphattak, és megérdemelték ezt a győzelmet.

A beszélgetés során szóba került a második alkalommal megrendezendő Kárpát-medencei Technikumok Kiválósági Gálája, amellyel kapcsolatban Varga-Bajusz Veronika elmondta, hogy az elmúlt 5 évben a magyar szakképzés hatalmas változáson ment keresztül, nagyon jól sikerült újrastrukturálni a rendszert, meg tudtak alapozni egy diákokat és oktatókat motiváló környezetet. Egyre erősebbek a technikumok, második alkalommal készül el a legjobb száz technikum listája, a gálán pedig a legjobb öt technikum be is mutatkozhat – fűzte hozzá.

Az államtitkár célnak nevezte, hogy „a szakképzésben egyfajta nagyhatalommá váljunk a Kárpát-medencében, és az már látható a versenyekről, hogy abszolút benne vagyunk a top 3-ban uniós szinten”, miközben a munkaerőpiaci megfelelőségben is harmadik Magyarország az OECD listáján.

Varga-Bajusz Veronika a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címmel kapcsolatban elárulta, hogy nemcsak 2026 ifjúsági fővárosa tudható, hanem már a 2027-es fővárosok is megvannak, mert a zsűri Hankó Balázs miniszter vezetésével úgy döntött, hogy egyszerre hirdetik ki a következő két év győzteseit. A Cegléd-Gyergyószentmiklós páros után 2027-ben Kecskemét és Marosvásárhely lesz Magyarország Ifjúsági Fővárosa.