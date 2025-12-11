A fiatalok gondolatai elengedhetetlenek

A fiatalok gondolatai nélkül elképzelhetetlen, sőt hiteltelen lenne egy olyan stratégiai dokumentum megalkotása, amely meghatározza a fiatalok boldogulását és segítését célzó kormányzati munkát – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia roadshow záróeseményén.

Varga-Bajusz Veronika azt mondta: május óta a megújuló Nemzeti Ifjúsági Stratégia roadshow-ja nemcsak az anyaországban, hanem a Kárpát-medence más magyarlakta területein is járt.

Jelen voltak a nagyobb ifjúsági fesztiválokon, mint az EFOTT, a Campus fesztivál, az MCC Feszt, vagy Tusványos. Egyeztettek a legnagyobb ifjúsági szervezetekkel, köztük a Magyar Cserkészszövetséggel, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK), a Doktoranduszok Országos Szövetségével (DOSZ), a Fiatal Gazdák Szervezetével, az anyaországi és határon túli magyar fiatalokat összefogó Magyar Ifjúsági Konferencia tagjaival.

A fiatalok közvetlenül szólhattak bele saját jövőjükbe azzal, hogy kifejthették gondolataikat – hangsúlyozta az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika ismertette a stratégia főbb témaköreit, kitért az online zaklatás elleni fellépés fontosságára, az önkéntesség támogatására, majd szólt azokról a kormányzati intézkedésekről, amelyek a fiatalokat is érintik.

Az ingyenes tankönyveken, az étkezési támogatásokon, az oktatás megerősítésén, a KRESZ-vizsga és nyelvvizsga támogatásán, az ingyenes szakmához jutáson, a magas állami ösztöndíjak biztosításán túl számos más intézkedés szolgálja a fiatalokat – sorolta az államtitkár.

Hozzátette: emellett rendelkezésükre áll a 25 év alatti fiatalok személyijövedelemadó-mentessége, a kedvezményes lakáshitel lehetősége, a vármegye-és országbérletek, a diákhitel, valamint a családalapítást segítő programok.

Kovács Péter, a Nemzeti Ifjúsági Tanács leköszönő elnöke felidézte: 2022 őszén Komáromban, a HÖOK közgyűlésén arra szövetkeztek több szervezettel, hogy a 2009-ben elfogadott, lejáró ifjúsági stratégia megújításába bekapcsolódnak.

Mintegy féléves közös munka zárult le most 17 országos szervezet együttműködésével, amelynek célja az volt, hogy minél több fiatal, valamint fiatalokkal foglalkozó szakember, pedagógus véleményét becsatornázzák – mondta.

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia roadshow a záróesemény előtt 24 Kárpát-medencei helyszínen járt, 16 workshopot tartottak. Emellett az online térben 3842 fiatal mondta el véleményét a jövőről és a fontos társadalmi kérdésekről.