Lezuhant egy repülőgép, senki sem élte túl a katasztrófát

Krónika

MH
 2025. december 10. szerda. 15:03
Lezuhant egy repülőgép Szudánban, a balesetet senki sem élte túl. A katonai teherszállító nem sokkal a landolás előtt zuhant le, a hatóságok vizsgálják a légi katasztrófa körülményeit.

Lezuhant egy katonai repülőgép Szudánban (képünk illsuztráció)
Fotó: AFP/Anadolu/Anadolu Agency/Ginaba Lino Atovura

Lezuhant egy katonai repülőgép Szudán keleti részén, a fedélzeten tartózkodók meghaltak. A légi katasztrófa oka az első jelentések szerint műszaki hiba lehetett – közölték szerdán katonai tisztségviselők, számol be az origo.hu.

A tájékoztatás szerint az Il-76 típusú teherszállító repülő kedden, a Port Szudán melletti Oszmán Digna légibázisnál zuhant le, nem sokkal landolás előtt, arra azonban a források nem tértek ki, hányan utaztak a fedélzeten.

Az országszerte ismert újságíró, Oszmán Mirgani a közösségi médiában tudatta, hogy a hadseregben pilótaként dolgozó unokaöccse, Omrán Mirgani szintén a gépen volt.

Szudánban nem ritkák a repülőgép-szerencsétlenségek, a nem megfelelően betartott repülésbiztonsági előírások miatt.

