Krónika
Hármas karambol az Árpád hídon
A villamosforgalmat is akadályozza a baleset
Baleset történt az Árpád hídon, a forgalom várhatóan torlódni kezd (képünk illusztráció)
Fotó: MH archív/Hegedüs Róbert
A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél; az érintett útszakaszon nagy a torlódás - közölték.
A Budapesti Közlekedési Központ tudatta, hogy még tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Árpád hídon; a Margit-szigeti felhajtó közelében mindkét irányba sávlezárásra készüljenek az autósok; csak lépésben lehet haladni.
Pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Szentlélek tér és a Göncz Árpád városközpont között - tették hozzá.