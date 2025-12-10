Krónika
Ezen áll vagy bukik az unokáink vízellátása
Évente több mint 19 milliárd forintnyi közpénz vész el elfolyó víz formájában
Az ivóvíz szervezetünk működésének és a higiéniának is elengedhetetlen forrása
A szakember szerint a modern, hegesztett PE100 csőrendszerek és a cég által kidolgozott, jelenleg ingyenesen elérhető 32 pontos minőségbiztosítási ellenőrző lista alkalmazása jelentheti a megoldást.
A MAVÍZ adatai szerint évente több mint 19 milliárd forintnyi közpénz vész el elfolyó víz formájában. Az ágazat egységes fellépése nélkül az ellátásbiztonság és a hálózat megújulása is veszélybe kerülhet.