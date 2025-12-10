Egy autópálya melletti bokorban találták meg az eltűnt nyugdíjast

Spanyolországban az A92-es autópálya mellett, a sűrű növényzetben találtak meg egy három hónapja eltűnt nőt.

A hatóságok szerint szinte bizonyos, hogy az áldozat a 73 éves Geraldine Ann, aki szeptember 17-én tűnt el nyomtalanul dél-spanyolországi otthonából, a Granada közelében fekvő Chirivel településen. A végleges DNS-vizsgálatok eredményeire még várnak ugyan, de rendőrségi források szerint minden körülmény arra utal, hogy a holttest az eltűnt brit asszonyé, számolt be az esetről a Daily Mail, számol be az origo.hu.

Papucsban, pizsamában látták utoljára az eltűnt nőt

A nő eltűnésének körülményei már kezdetben is komoly aggodalomra adtak okot. A beszámolók szerint Geraldine késő este, pizsamában és flip-flop papucsban hagyta el otthonát, miután szóváltásba keveredett a férjével. Állítólag csak a környéken élő macskákat akarta megetetni, de aztán nem ment haza. A férje másnap hivatalosan is eltűnésként jelentette be az esetet.

Geraldine szenilis demenciában szenvedett, és az eltűnés éjszakáján egy kisebb vitát követően távozott otthonról – erősítette meg akkoriban a helyi polgármester, José Torregrosa Mota.

Drónokkal, kutyákkal, hegyimentőkkel keresték az asszonyt

A nő eltűnése után példátlan méretű keresőakciót indítottak: drónokat vetettek be, nyomkövető kutyákat használtak, bevetésre került a Civil Guard elit hegyimentő egység (GREIM), de részt vett a kutatásban a helyi rendőrség és önkéntesek is, köztük áttelepült britek.

A keresés súlypontja Geraldine lakóhelye, a Contador nevű kis településrész környéke volt, ám a holttestét végül alig másfél kilométerre az otthonától, egy forgalmas autópálya mellett találták meg.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az A92-es autópálya mellett egy holttestet találtak, amely feltehetően eltűnt szomszédunké, Geraldine-é, a hatóságok hivatalos megerősítésére várva – reagált hivatalos közleményben a chiriveli városháza.