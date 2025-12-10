Krónika
Balesetek, torlódások országszerte
Szerda reggel is lelassítja a forgalmat a köd, érdemes óvatosan vezetni
Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi, bevezető szakaszán, illetve Mogyoródnál is, az M7-es autópályán, a bevezető szakaszon, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton, Maglódnál, valamint az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
A 103-as főúton, Bicske térségében, az 1-es és a 2-es km között az M1-es autópálya bővítése kapcsán egy hidat építenek át. 19.00 órától holnap reggelig a főutat lezárják. A forgalmat egy közeli önkormányzati út felé terelik el.
Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).
Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!