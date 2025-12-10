2025. december 10., szerda

Előd

EUR 383.86 Ft
USD 329.86 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Balesetek, torlódások országszerte

Szerda reggel is lelassítja a forgalmat a köd, érdemes óvatosan vezetni

MH
 2025. december 10. szerda. 8:28
Frissítve: 2025. december 10. 8:33
Megosztás

A 8-as főúton, Várpalota térségében, egy személygépjármű és egy teherautó összeütközött. A 31-es km-nél a forgalmat megállították a Székesfehérvár felé vezető oldalon.

Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán térségében egy korábbi balesetben megsérült a burkolat. A 48-as km-nél a külső sávot lezárták. Torlódás nem jellemző.

Balesetek, torlódások országszerte
Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya (képünkön) fővárosi, bevezető szakaszán, illetve Mogyoródnál is, az M7-es autópályán, a bevezető szakaszon, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton, Maglódnál, valamint az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán
Fotó: MH archív/Béli Balázs

Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi, bevezető szakaszán, illetve Mogyoródnál is, az M7-es autópályán, a bevezető szakaszon, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton, Maglódnál, valamint az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.

A 103-as főúton, Bicske térségében, az 1-es és a 2-es km között az M1-es autópálya bővítése kapcsán egy hidat építenek át. 19.00 órától holnap reggelig a főutat lezárják. A forgalmat egy közeli önkormányzati út felé terelik el.

Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink