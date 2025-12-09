Torlódik a forgalom országszerte

Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán, a 27-es jelű Herceghalom és az M0-s autóúti csomópont között. Megnövekedett menetidőre kell készülni!

- (Képünk illusztráció)

Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi, bevezető szakaszán, illetve Mogyoródnál is, az M7-es autópályán, a bevezető szakaszon, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton, Maglódnál, valamint az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.



Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt lezárták Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!