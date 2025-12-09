Sport, ami mindekinek jár

Célunk felhívni a figyelmet az értelmi fogyatékossággal élők sportolásának társadalmi jelentőségére, hogy ennek hatására az Európai Parlamentben is erősödjön az elfogadás üzenete – közölte kedden Szekeres Pál, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője, hozzátéve, hogy ezt a gondolatot képviseli már több mint ötven éve a Speciális Olimpia mozgalom.

Az MTI-hez eljuttatott közleményében Szekeres Pál arról tájékoztatott, hogy szervezésében fotókiállítás nyílt az EP-ben Hadd küzdjek bátran! – Magyar Speciális Olimpiával a világ körül címmel.

Elmondta: a Speciális Olimpia szellemisége világszerte emberek millióit inspirálja. A sporton keresztül tudatosságot, tettrekészséget és önbizalmat ad, miközben erősíti az egymás iránti tisztelet és az elfogadás kultúráját.

A megnyitó vendégeit Sulyok Tamás köztársasági elnök köszöntötte videóüzenetben, személyesen pedig Tóth-Ferenci Adrienn, Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövetségének első beosztott diplomatája, valamint Schmidt Gábor sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár mondtak beszédet.

Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke, a rendezvény társszervezője azt mondta: egy kép többet mond ezer szónál – majd úgy fogalmazott: „a fotók bemutatják az egymás iránti szeretetet és megbecsülést, a küzdeni tudást és a fair versenyzést” – tájékoztatott Szekeres Pál.

A brüsszeli kiállításon Wei Xiang fotó- és festőművész, valamint M. Soós György fotóművész mutatta be alkotásait. A két művész már három évtizede szoros kapcsolatban áll a hazai speciális olimpiai mozgalommal, és következetesen dokumentálják a sportesemények legmeghatóbb és leginspirálóbb pillanatait – emlékeztetett az EP-képviselő. A tárlat fotói a speciális olimpikonok erőfeszítéseit, lelkesedését, bátorságát és kivételes teljesítményeit jelenítik meg: megható momentumok, emberi történetek és felemelő győzelmek bontakoznak ki a képeken - tette hozzá közleményében Szekeres Pál.