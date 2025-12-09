Nostradamus új próféciái pánikot keltenek világszerte

A 16. századi próféciák ismét nagy figyelmet kapnak, mert sokan úgy vélik, több vers is a közeljövő eseményeire utalhat. Nostradamus hívei szerint a rejtélyes négysorosok háborús feszültséget, politikai fordulatokat és akár egy új korszak kezdetét is előrevetíthetik.

A 16. századi francia asztrológus, Michel de Nostredame – ismertebb nevén Nostradamus – jóslatai évszázadok óta foglalkoztatják a világot. A Les Propheties című, 1555-ben megjelent kötete 942 négysoros verset tartalmaz, melyeket rendkívül nehéz pontosan értelmezni. Követői azonban időről időre új jelentést tulajdonítanak a soroknak. Most több olyan versszak is előkerült, amelyeket 2026-ra lehet vonatkoztatni.

Nostradamus jóslatai tragédiát sejtetnek, de a sok rossz után felragyog a remény

Az egyik leggyakrabban idézett négysorosban ez áll: „A nagy méhraj felkel… éjjel a lesben állók…”. A modern értelmezések szerint a méhraj nem rovarokra utal, hanem a hatalom jelképe lehet. Többen úgy vélik: a meghatározó politikai vezetők még jobban megerősödhetnek, ezért a következő év váratlan fordulatokat hozhat.

Egy másik, a Ticino nevű svájci kantonra utaló vers már sokkal baljósabb képet fest. A hívek szerint ezek a sorok háborút vagy területi konfliktust vetítenek előre, különösen a „vérrel elárasztott” vidék említése miatt.

Egy harmadik négysoros még egyértelműbb háborús metaforákat használ: „Hét hónapig tartó nagy háború… a király nem bukik el.” Ezt sokan úgy értelmezik, hogy két makacs, kompromisszumot nem ismerő vezető tarthat fenn hosszan elhúzódó konfliktust.

Egy másik prófécia a Mars bolygóra – a háború római istenére – utal, és azt írja: emberi vér áztatja majd a szent helyeket, miközben keletről három „tűz” emelkedik fel, a nyugat pedig „elveszíti fényét”. A követők ezt úgy magyarázzák: 2026-ban a háborús feszültségek erősödhetnek, és valamilyen formában újabb konfrontáció alakulhat ki. Mások gazdasági értelmezést adnak a versikének: a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése miatt a keleti techóriások előnybe kerülhetnek, eközben pedig Európa gazdasági nehézségekkel küzd. Ebben a változatban a „Nyugat fényének elhalványulása” akár arra is utalhat, hogy a technológiai fejlődés ütemét a társadalmak nem tudják követni, és egyre többen félnek attól, hogy az AI munkahelyeket szoríthat ki.

A próféciák azonban nem érnek véget a baljós képekkel. A végén egy meglepően biztató négysoros áll: „Az árnyékok elborítják a világot, de a fény embere felemelkedik.” A követők szerint ez egy új korszak kezdetére utalhat, amely a válságok után megtisztulást és új irányt hozhat. Valaki új vezető megjelenését látja benne, mások szerint a társadalmak fordulhatnak el a technológiai függőségtől, és térhetnek vissza az emberi kapcsolatokhoz – írta meg a Life.