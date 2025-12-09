2025. december 9., kedd

Előd

Köd, szitálás, majd nyugaton napsütés

Reggel még nagy területen számíthatunk erősen felhős vagy borult, párás, ködös időre

MH
 2025. december 9. kedd. 6:35
Napközben a legtöbb helyen javulnak a látási viszonyok, a nyugati országrészben akár nagyobb területen is, máshol inkább csak kisebb körzetekben válhat átmenetileg szakadozottá, vékonyabbá a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat.

Fotó: MH archív/Katona László

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csupán néhol élénkülhet meg a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között változik, de a naposabb részeken 10 fok felett alakulhat a maximum. Késő estére 1 és 7 fok közé hűl le a levegő.

Az orvosmeteorológus szerint fronthatás nem terheli szervezetünket.

