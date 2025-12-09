Krónika
Köd, szitálás, majd nyugaton napsütés
Reggel még nagy területen számíthatunk erősen felhős vagy borult, párás, ködös időre
Fotó: MH archív/Katona László
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csupán néhol élénkülhet meg a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között változik, de a naposabb részeken 10 fok felett alakulhat a maximum. Késő estére 1 és 7 fok közé hűl le a levegő.
Az orvosmeteorológus szerint fronthatás nem terheli szervezetünket.