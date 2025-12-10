Megújul a Garibaldi köz

Az V. kerület minden korábbinál nagyobb, ötven köbméternyi életteret biztosít a legújabb beruházása során a fáknak: a Garibaldi köz fejlesztése részeként négy méter mély ültetőgödröt alakít ki a fáknak, ezzel minden eddiginél nagyobb élettérről gondoskodva a húsz év körüli növények számára – tudatta Belváros-Lipótváros önkormányzata kedden az MTI-vel.

Közleményük szerint a Garibaldi közben igazi városi pihenőhely jön létre, négy új fával, cserjékkel, valamint oszlopokra és gerendákra felfuttatott kúszónövényekkel.

A négy új fa vezérgyökere az erre a célra kialakított, négy méter mély, ötven köbméteres közműmentes gyökérzónán keresztülhaladva érheti el a vizet tároló talajréteget, ahol kiterjedt gyökérzetet növeszthet – írták.

Rámutattak, hogy egy átlagos budapesti ültetett fa maximum egy-másfél méter mély ültetőgödröt kap. Az V. kerületetben azonban évek óta ennél jóval nagyobb ültetőgödröt alkalmaznak, bár ötven köbméternyi életteret eddig még nem alakítottak ki a fáknak – olvasható.

Újabb belvárosi innovációként számoltak be arról, hogy a kerület a legújabb szerkezeti talajreceptúrát használja, amely zúzott dolomit, humuszkomposzt és bioszén elegyéből áll, és egy monitorozó rendszer is kiépül.

Az V. kerület az elmúlt években már közel hétszáz új fát ültetett – mutattak rá.

A közleményben idézik a kerület polgármesterét, Szentgyörgyvölgyi Pétert (Fidesz-KDNP), aki úgy fogalmazott: „Belváros Önkormányzata hosszú évek óta a lakosság számára minél élhetőbb életkörülmények, fenntarthatóbb környezet kialakításán dolgozik, ezért a vezető európai országok nagyvárosokra kidolgozott tapasztalatait igyekszünk elhozni a Belvárosba, mert célunk, hogy olyan közterület-fejlesztéseket valósítsunk meg, amiket nem csak a gyermekeink, de még az unokáink is élvezhetnek.”