Hogyan védjük meg a ruhákat a molyoktól?

Télen, amikor kiveszi a pulóverét a szekrényből, lyukakat talál a gyapjúban, selyemben vagy kasmírban. A legtöbb esetben a molylárvák a felelősek.

A szekrényben lévő molyok ellen az erős illatokat is bevethetjük

Két molyfaj táplálkozik a természetes szálak keratinjával. A nőstények akár 100, egyenként körülbelül 1 mm méretű petét is raknak, amelyek 4-21 nap után kelnek ki és szöveteket fogyasztanak; a kifejlett molyok nem táplálkoznak gyapjúval.

A probléma megoldásához először kezelje elő a ruhadarabokat. A mosás nem minden anyaghoz alkalmas, ezért a legjobb, ha szárazon tisztítja őket. Porszívózza ki a szekrényt, ügyelve a sarkokra, és azonnal dobja ki a porszívózsák vagy tartály tartalmát.

A termékeket 72 órán át lefagyaszthatja -18 Celsius-fokon, vagy fordítva, fél órán át melegítheti őket 50 Celsius-fokon a sütőben. Ezután csomagolja be a termékeket vákuumzacskókba vagy légmentesen záródó dobozokba - írta meg a Gismeteo.

Megelőzés céljából használjon levendulát vagy cédrust - ezek taszítják a kifejlett molyokat, de a lárvákat nem.